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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Lunes con ascenso de temperatura y cielo despejado en Esquel

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes 6 de abril anticipa una jornada marcada por el buen tiempo y un leve incremento en las marcas térmicas respecto al inicio del fin de semana. 
Por Redacción Red43

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Para hoy se espera que el cielo permanezca entre despejado y parcialmente nublado durante la mayor parte del día en la ciudad. La temperatura máxima llegará a los 19°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionó en los 4°C en las primeras horas de la mañana.

 

Los vientos soplarán de forma leve desde el sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones para ninguna franja de la jornada, lo que garantiza condiciones climáticas estables para el inicio de la semana laboral.

 

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