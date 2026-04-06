Lunes con ascenso de temperatura y cielo despejado en Esquel

Para hoy se espera que el cielo permanezca entre despejado y parcialmente nublado durante la mayor parte del día en la ciudad. La temperatura máxima llegará a los 19°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionó en los 4°C en las primeras horas de la mañana.

Los vientos soplarán de forma leve desde el sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones para ninguna franja de la jornada, lo que garantiza condiciones climáticas estables para el inicio de la semana laboral.