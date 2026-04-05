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05 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Mínima de 5°C y máxima de 17°C: Así estará el clima este domingo en Esquel

Repasamos el pronóstico detallado para mañana domingo en Esquel: ascenso de temperatura, cielos nublados temprano que se despejarán hacia la noche, y vientos leves.
Por Redacción Red43

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Hoy domingo, la ciudad de Esquel experimentará una jornada caracterizada por la nubosidad variable y un paulatino ascenso de temperatura hacia la tarde. Se prevé que la madrugada inicie fría y con cielo parcialmente nuboso, registrando 6°C a las 02:00 y subiendo ligeramente a 7°C una hora después, con sensaciones térmicas similares. Hacia las 05:00, la temperatura volverá a marcar 6°C, con una sensación térmica de 5°C.

 

A las 08:00, el cielo estará completamente cubierto, registrándose una temperatura de 5°C, con una sensación térmica de 4°C, siendo este el momento más fresco del día. Los vientos durante la mañana soplarán predominantemente del noreste con velocidades entre 4 y 24 km/h. Sin embargo, hacia las 11:00, la situación comenzará a mejorar; el cielo se presentará parcialmente nuboso y la temperatura ascenderá hasta los 11°C, mientras el viento cambiará su dirección al este, disminuyendo su intensidad a 4-17 km/h.

 

La tarde del domingo promete ser la franja más agradable del día, alcanzando la máxima de 17°C a las 17:00, con un cielo de nubes y claros. Previamente, a las 14:00, se registrarán 16°C con cielo parcialmente nuboso. El viento rotará hacia el sur y luego al suroeste, alcanzando ráfagas de 7-24 km/h hacia el final de la tarde. El índice UV será bajo o medio durante el día, alcanzando un valor medio de 4 a las 14:00. Hacia la noche, el cielo se despejará completamente, marcando 12°C a las 20:00 y 10°C a las 23:00.

 

T.B

 

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