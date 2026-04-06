Chubut integra el grupo de provincias que recibirán ayuda financiera de Nación

El Gobierno nacional oficializó la entrega de anticipos financieros por hasta $400.000 millones destinados a doce provincias que atraviesan tensiones en sus cuentas públicas. La medida fue establecida mediante el Decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

La asistencia busca brindar liquidez a jurisdicciones que enfrentan dificultades transitorias para afrontar pagos corrientes, salarios y compromisos de deuda. Entre las provincias alcanzadas se encuentran Chubut, Santa Cruz y Río Negro, además de Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán.

Según lo dispuesto, la Secretaría de Hacienda será la encargada de definir el monto que recibirá cada distrito, en función de su capacidad de repago y su participación en la recaudación de tributos nacionales. Los fondos funcionarán como adelantos de coparticipación, por lo que deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal 2026 mediante retenciones automáticas sobre esos mismos recursos.

El decreto establece además que los anticipos devengarán una tasa fija nominal anual del 15% desde el momento del desembolso hasta su cancelación total. Para acceder a la asistencia, las provincias deberán autorizar formalmente la afectación de sus recursos coparticipables como garantía de devolución.

En el caso de la Patagonia, la medida impacta en administraciones que en los últimos meses advirtieron sobre la necesidad de sostener el equilibrio financiero ante la caída de ingresos y el peso de deudas acumuladas. El texto oficial señala que estas jurisdicciones atraviesan “situaciones transitorias” que requieren una respuesta inmediata para evitar incumplimientos.

La implementación del esquema quedará en manos de la Secretaría de Hacienda, que también podrá firmar acuerdos particulares con cada provincia para establecer condiciones de desembolso y devolución. A su vez, la Contaduría General de la Nación registrará estas operaciones como anticipos de la Tesorería General.

El decreto también unifica criterios con mecanismos previos de asistencia, al establecer la misma tasa de interés aplicada en otras jurisdicciones, como el caso de Entre Ríos, en busca de ordenar el esquema de ayuda financiera a nivel federal.

R.G.