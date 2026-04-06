Escalada en Medio Oriente: muere un alto jefe de inteligencia iraní tras ataques de EE.UU. e Israel

Un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel provocó este lunes la muerte de Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán. La información fue confirmada por autoridades israelíes y por el propio cuerpo militar iraní, que lo calificó como “mártir”.

Desde Israel aseguraron que Khademi ocupaba un rol clave dentro de la estructura de seguridad iraní y lo vincularon con operaciones contra intereses israelíes en el exterior. Además, indicaron que participaba en tareas de control interno. El primer ministro Benjamín Netanyahu sostuvo que la operación afectó a “un componente central” del aparato iraní y advirtió que continuarán las acciones contra quienes impulsen ataques.

En el mismo operativo también habría muerto Athar Bakri, comandante de una unidad de la Fuerza Quds. En respuesta, Irán lanzó nuevos misiles y drones contra Israel y países del Golfo, mientras elevó sus advertencias ante una posible escalada.

A más de un mes del inicio del conflicto, los enfrentamientos se intensifican. En las últimas horas se registraron víctimas en Israel tras impactos de misiles, mientras que en Irán los bombardeos afectaron instalaciones energéticas y zonas urbanas. El escenario también mantiene en alerta al mercado internacional por el impacto en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo.

R.G.