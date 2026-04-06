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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Minería en Río Negro: el Gobierno niega permisos y habla de “operación política”

El Gobierno provincial aseguró que no autorizó ningún proyecto de exploración ni explotación en el cateo “Collin” y aclaró que la solicitud de Tamar Mining S.A. fue rechazada y archivada por encontrarse en un área protegida. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno de Río Negro desmintió el otorgamiento de permisos de explotación minera en zonas glaciares de la provincia, ante versiones periodísticas surgidas a partir de denuncias de sectores de la oposición. Según indicaron, dichas acusaciones carecen de fundamento y responden a un intento de desgastar la gestión.

 

La polémica se centra en el expediente N° 50138-2025, correspondiente al cateo “Collin”, presentado por la empresa Tamar Mining S.A. Sobre este punto, el gobernador Alberto Weretilneck fue enfático: aseguró que no se otorgó “ningún permiso minero, ni de exploración ni de explotación”, y remarcó que toda la información es pública y transparente.

 

Además, el mandatario negó que el área en cuestión se ubique en una zona glaciar, y cuestionó duramente a quienes impulsaron las denuncias. En ese sentido, apuntó contra el Frente de Todos, al que acusó de recurrir a “la mentira, la falacia y la distorsión de la realidad” con fines políticos.

 

Desde el Ejecutivo provincial también señalaron como contradictorio que los mismos legisladores que impulsan las denuncias hayan participado en la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Minero en diciembre de 2023, por lo que —según indicaron— deberían conocer el funcionamiento del sistema.

 

En relación al trámite de Tamar Mining S.A., se explicó que el proceso no superó la etapa inicial administrativa. Durante su análisis, el área de Catastro Minero detectó que la ubicación del cateo se superponía con una zona protegida: la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica. A partir de esa constatación, el organismo competente determinó la no factibilidad del proyecto.

 

Como consecuencia, la Autoridad Minera provincial desestimó la solicitud y dispuso el archivo del expediente, sin otorgar autorización alguna para realizar actividades en el lugar. Asimismo, se aclaró que la ubicación provisoria del cateo tampoco coincide con glaciares inventariados.

 

El Gobierno reiteró que no existe ningún permiso vigente ni en trámite avanzado para la explotación minera en esa zona, y reafirmó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa ambiental.

 

 

 

R.G.

 

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