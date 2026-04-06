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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El Hoyo abrió la inscripción para aspirantes a Bomberos Voluntarios: Requisitos y cómo anotarse

El cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo abrió la inscripción para nuevos aspirantes y convoca a sumarse al servicio, con requisitos y evaluaciones para iniciar la formación.
Por Redacción Red43

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El cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo abrió la convocatoria para sumar aspirantes.

 

El proceso se encuentra abierto y está dirigido a personas que deseen formarse como Bomberos Voluntarios. Se trata de una oportunidad para quienes deseen capacitarse y formar parte de una institución fundamental en la respuesta ante incendios, rescates y otras situaciones de emergencia en la Comarca.

 

Para postularse, las personas interesadas deben cumplir con una serie de requisitos básicos: ser residentes de El Hoyo, tener entre 18 y 35 años, contar con estudios primarios completos y no registrar antecedentes penales.

 

 

Además, quienes inicien el proceso deberán presentar la documentación solicitada y aprobar instancias de evaluación física y psicotécnica, importantes para garantizar que los aspirantes estén en condiciones de afrontar las exigencias del rol.

 

Las personas interesadas pueden acercarse directamente al cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado sobre la avenida San Martín en El Hoyo, para recibir más información e iniciar el proceso de inscripción.

 

 

 

O.P.

 

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