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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Quirófano móvil brindará atención para mascotas en el Club Ceferino Namuncurá

Durante toda la semana se realizarán vacunaciones y desparasitaciones sin costo, con atención por orden de llegada desde las 8 de la mañana.
Por Redacción Red43

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El quirófano móvil estará presente esta semana en el Club Ceferino Namuncurá ofreciendo servicios gratuitos para el cuidado de mascotas, en una iniciativa que busca promover la salud y el bienestar animal en la comunidad.

 

La atención se llevará a cabo de lunes a viernes, a partir de las 8:00, y será por orden de llegada. Durante las jornadas se realizarán vacunaciones y desparasitaciones tanto para perros como para gatos.

 

 

 

Desde la organización recomendaron asistir temprano para asegurar un turno y llevar a las mascotas con las medidas de seguridad correspondientes, como correas, transportadoras o bozales en caso de ser necesario.

 

La propuesta apunta a fomentar la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios veterinarios básicos, invitando a los vecinos a sumarse y cuidar juntos a sus animales.

 

 

 

R.G.

 

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