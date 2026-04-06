Quirófano móvil brindará atención para mascotas en el Club Ceferino Namuncurá

El quirófano móvil estará presente esta semana en el Club Ceferino Namuncurá ofreciendo servicios gratuitos para el cuidado de mascotas, en una iniciativa que busca promover la salud y el bienestar animal en la comunidad.

La atención se llevará a cabo de lunes a viernes, a partir de las 8:00, y será por orden de llegada. Durante las jornadas se realizarán vacunaciones y desparasitaciones tanto para perros como para gatos.

Desde la organización recomendaron asistir temprano para asegurar un turno y llevar a las mascotas con las medidas de seguridad correspondientes, como correas, transportadoras o bozales en caso de ser necesario.

La propuesta apunta a fomentar la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios veterinarios básicos, invitando a los vecinos a sumarse y cuidar juntos a sus animales.

R.G.