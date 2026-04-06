La “miel del amor”, el popular y peligroso estimulante sexual con riesgos ocultos

En varias partes del mundo, se ha vuelto tendencia un producto conocido como la 'miel del amor', lo cual ha generado cierta inquietud entre las autoridades sanitarias, particularmente en Argentina. Este producto, bajo marcas como 'Vital Honey' y 'Power Honey', es popular debido a sus supuestos efectos afrodisíacos y su capacidad para mejorar el rendimiento sexual de quienes lo consumen. Sin embargo, existe una creciente preocupación por los componentes ocultos que podrían poner en peligro la salud de los usuarios.

A diferencia de los alimentos y productos herbales convencionales, esta 'miel del amor' se promociona abiertamente en mercados globales como un estimulante sexual natural. Presentada en sobres individuales, su venta ha logrado ser penetrante al ofrecerse en sex shops, kioscos, y redes sociales sin una regulación efectiva que supervise su composición exacta. Esto significa que muchos consumidores no tienen la garantía de lo que realmente están ingiriendo junto con cada sobre del producto.

Uno de los puntos críticos que se han destacado es la inclusión encubierta de fármacos como el Sildenafil y el Tadalafilo. Estos son ingredientes activos comúnmente utilizados en tratamientos médicos para la disfunción eréctil, tal como ocurre con el famoso medicamento Viagra. No obstante, la presencia no declarada de estos compuestos riesgosos en la miel sexual lanza un importante aviso al público: sin etiqueta y sin control, no hay forma de verificar la dosis exacta que se consume, lo que puede colocar en zonas peligrosas a la salud.

Expertos en salud instan repetidamente a que estos productos sean regulados de manera similar a otros suplementos alimenticios, destacando la necesidad de etiquetado exhaustivo y pruebas rigurosas de laboratorio.

El principal peligro radica en que muchas personas consumen la “miel del amor” sin saber que están ingiriendo medicamentos. Según advierten especialistas, esto puede provocar efectos adversos como:

* Caídas bruscas de la presión arterial

* Taquicardia y dolor de pecho

* Mareos o desmayos

* Problemas visuales

* Erecciones prolongadas y dolorosas (priapismo)

* Complicaciones cardíacas graves

El riesgo aumenta cuando se combina con alcohol u otras sustancias, algo frecuente en contextos sociales y fiestas.

Además, su consumo está especialmente contraindicado en personas con enfermedades cardíacas o que toman ciertos medicamentos, lo que puede derivar en situaciones potencialmente mortales.