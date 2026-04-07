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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

"El Principito" cumple 83 años: ¿un clásico inspirado en Chubut?

El libro más traducido después de la Biblia, refleja un universo único del autor, del cual sus años de aviador en la Patagonia fueron una inspiración.
Por Redacción Red43

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La Isla de los Pájaros, la reserva natural de Chubut , tiene una impresionante semejanza con la boa y el elefante a simple vista.

 

Se trata de una de las ilustraciones más célebres de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, el escritor francés vivió un tiempo en Argentina, tierra que le sirvió de inspiración para sus creaciones.

 

El Principito, la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, celebra su 83 aniversario este 6 de abril de 2026, tras su primera publicación el 6 de abril de 1943 en Nueva York. Como el libro más traducido después de la Biblia (más de 250 idiomas), mantiene su relevancia cultural y filosófica sobre el amor y la humanidad.

 

Chubut en el mapa de la obra

 

A 3 kilómetros del Centro de Visitantes del Istmo Ameghino se encuentra la Isla de los Pájaros, una porción elevada de tierra sobre el mar que tiene la particularidad de cambiar con la marea alta y baja. Allí el turista puede avistar aves patagónicas y conocer los rastro de los conquistadores españoles en el norte de Chubut.

 

Se denomina como isla pero los expertos aseguran que no lo es, porque cuando baja la marea se puede caminar hasta el lugar. La Isla de los Pájaros es parte de esos sitios únicos que tiene Chubut, a 800 metros de la costa, en el Golfo San José, a 3 kilómetros del Centro de Visitantes del Istmo Ameghino, la puerta de entrada al Área Natural Protegida Península Valdés.

 

La leyenda cuenta que el escritor Saint-Exupéry, piloto fundador de la Aeroposta Patagonia que llegaba a Comodoro Rivadavia, se inspiró en ella para un dibujo de El Principito, aquel libro histórico que han leído diversas generaciones y que se ha traducido a todos los idiomas.

 

SL

 

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