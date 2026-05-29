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29 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Orgullo y vocación: Homenaje al Regimiento “Coraceros General Pacheco” en su día

En el día del Ejercito Argentino reconocemos la labor, el sacrificio y el compromiso de los hombres y mujeres que, desde Esquel, sostienen los valores de la Patria con presencia y profesionalismo.
Por Redacción Red43

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Cada 29 de mayo se conmemora el Día del Ejército Argentino, una fecha profundamente ligada al nacimiento mismo de nuestra Patria. Fue en 1810, pocos días después de la Revolución de Mayo, cuando la Primera Junta dispuso la organización de las primeras fuerzas militares, dando origen a una institución que, desde entonces, acompaña la historia y el desarrollo de la Nación.

 

 

A 216 años de su creación, el Ejército mantiene como misión principal salvaguardar los más altos intereses del Estado Nacional, velando por la defensa de la soberanía, la integridad territorial y el compromiso permanente con la República Argentina.

 

 

A lo largo de su historia, el Ejército Argentino fue protagonista de las campañas por la Independencia y del resguardo de nuestras fronteras, sosteniendo valores como el patriotismo, la disciplina, el sacrificio y la vocación de servicio.

 

En la actualidad, además de su función específica de defensa, su labor también se hace visible en el acompañamiento a la comunidad frente a distintas emergencias y situaciones críticas. En numerosos puntos del país, hombres y mujeres del Ejército han participado activamente en tareas de apoyo durante incendios forestales, inundaciones, temporales, nevadas intensas y operativos de asistencia humanitaria, brindando colaboración y soporte logístico cuando las circunstancias lo requieren.

 

 

En la cordillera, y particularmente en nuestra región, ese compromiso se ha reflejado en múltiples ocasiones mediante el acompañamiento y la presencia permanente ante situaciones complejas, demostrando organización, profesionalismo y una firme vocación de servicio. Asimismo, el Ejército participa en misiones de paz de las Naciones Unidas y colabora en el sostenimiento de la presencia argentina en la Antártida.

 

 

 

En este día especial, desde RED43 hacemos llegar un saludo y reconocimiento a todos los integrantes del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” de Esquel, a sus Veteranos de Guerra, a quienes sirvieron con honor y a toda la familia militar que acompaña y sostiene una tarea muchas veces silenciosa, pero siempre presente.

 

 



¡Feliz Día del Ejército Argentino!

 

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