Ariel Rodríguez: "Necesitamos trabajar en conjunto para sostener el Parque"

El interventor del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Rodríguez, brindó detalles sobre el reciente encuentro con actores clave de la región, entre los que se encontraron representantes del Ente Mixto, cámaras hoteleras, Vialidad, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y autoridades municipales. Según explicó, el objetivo fue poner en contexto la realidad actual del área protegida.

"Básicamente, la reunión fue organizada a partir de un encuentro previo con el Ente Mixto en la Secretaría de Turismo de Esquel", relató Rodríguez. El funcionario precisó que la convocatoria fue amplia e incluyó a múltiples actores clave para trabajar de manera participativa y por cuestiones jurisdiccionales.

"El objetivo de esa reunión era poner en contexto la situación del parque actual, las necesidades a partir del post-incendio y los recortes presupuestarios que sufrió Parques Nacionales", sostuvo el interventor. Recordó además que esta realidad afecta a todos los parques del sistema.

Rodríguez enfatizó que, si bien a veces se percibe a la gestión del Parque como "muy restrictiva", la realidad técnica es más compleja. "Creo que sirvió muchísimo esa reunión, porque mucha gente no sabe en qué estamos", confesó el funcionario.

Explicó que cuentan con 120 empleados, muchos de los cuales están licenciados tras el arduo trabajo en el combate contra los incendios. "Muchos de ellos trabajaron días sin dormir, lo que obviamente afecta de alguna manera la temporada baja, que es donde preparamos generalmente el parque", añadió.

Ante esta situación, Rodríguez insistió en que la única manera de avanzar es la cooperación. "La única manera de poder salir todos juntos adelante es compartiendo la situación y los pocos recursos, que son escasos, para organizar y que las tareas se sigan haciendo", aseguró.

Como resultado de este diálogo, se lograron concretar diversas soluciones operativas inmediatas. En cuanto a la colaboración vial, ante la rotura de maquinaria propia del parque, se estableció un esquema conjunto donde el organismo aporta el equipo técnico mientras que Vialidad Provincial facilita los choferes y el combustible necesarios para garantizar la operatividad de las rutas.

Asimismo, se clarificaron las responsabilidades sobre la línea de energía eléctrica que atraviesa el área, diferenciando claramente las tareas que competen a la jurisdicción de Servicios Públicos de aquellas que son responsabilidad exclusiva del Parque Nacional.

Finalmente, se coordinaron acciones integrales para la preparación de la temporada, asegurando que los servicios mínimos y los senderos se encuentren en condiciones adecuadas para recibir a los visitantes.

"Notamos un compromiso enorme por parte de la comunidad para que el parque salga adelante, porque es de todos y porque lo necesitamos como motor de la economía regional", concluyó el interventor.









M.G