Dieron a conocer el cronograma de partidos de la Copa de Oro Sur Femenina

La Asociación Futsal Esquel dio a conocer en las últimas horas el cronograma de partidos de la etapa clasificatoria de la Copa de Oro Sur Femenina de Futsal que tendrá lugar, desde el 7 al 12 de junio, en Esquel.

Los partidos se jugarán, en su mayoría, en el Gimnasio Municipal de Esquel y también (en la jornada del lunes 8 y martes 9) habrá encuentros en el SUM de la Escuela 112.

Un total de 16 equipos tomarán parte de este campeonato, remarcando que los dos primeros ascenderán a la divisional de Honor del Futsal Femenino 2027.

Recordemos que siete equipos que participarán del torneo en Esquel son de la cordillera, cinco de ellos de la AFE y otros dos de la Rojinegra, con la particularidad que Fontana de Trevelin jugará con dos equipos, donde uno representa a la Asociación Futsal Esquel y el otro a la Asociación Rojinegra de Trevelin.