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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Hantavirus: "Venimos trabajando desde enero"

El epidemiólogo Emiliano Biondo confirmó el fallecimiento de una menor de Cerro Centinela tras complicaciones por Hantavirus. Se investiga si el contagio fue ambiental o de forma interhumana. 
Por Redacción Red43

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"Lamentablemente una mala noticia por comunicar. Nuestras condolencias, en primer lugar, a los familiares de una menor fallecida por Hantavirus, de la comunidad de Cerro Centinela. Lamentablemente un día triste para todo el equipo de salud", expresó el doctor Emiliano Biondo al informar sobre el deceso ocurrido en el Hospital Zonal de Esquel.

 

El profesional explicó que las tareas de control se vienen desarrollando desde principios de año, cuando se detectó el primer caso en una mujer de 58 años de la misma comunidad. Tras ese diagnóstico positivo, se iniciaron las acciones de terreno, búsqueda de nexos y aislamiento de los contactos estrechos. Tanto la primera paciente como su esposo tuvieron una evolución favorable de la enfermedad.

 

Sin embargo, el pasado primero de abril ingresó la hija del matrimonio con diagnóstico confirmado. El equipo médico realizó el traslado inmediato al servicio de internación para un seguimiento estricto, pero a las 48 horas el cuadro se tornó desfavorable. La menor sufrió un síndrome cardiopulmonar y pasó a terapia intensiva, donde no pudo sobrevivir a pesar de las maniobras de asistencia respiratoria mecánica.

 

Respecto al origen de la enfermedad en este grupo familiar, Biondo señaló que el primer caso tuvo un riesgo epidemiológico claro por presencia de roedores en su residencia. Sobre los casos posteriores, las autoridades mantienen la cautela y esperan resultados de laboratorio para determinar el mecanismo de transmisión.

 

"Obviamente no lo podemos confirmar todavía esto porque están las investigaciones en curso. Las hipótesis pueden ser de transmisión interhumana o también no se puede descartar por el momento un contagio ambiental, pero nosotros por la gravedad que implica siempre asumimos desde el primer momento el protocolo de aislamiento estricto", aclaró el epidemiólogo.

 

Actualmente persisten familiares en aislamiento bajo control médico, una medida que puede extenderse hasta los 45 días. El doctor remarcó que, a pesar de todos los esfuerzos y medidas sanitarias, el hantavirus mantiene una tasa de letalidad que alcanza al 30% de las personas afectadas. Por el momento no se reportan otros pacientes con síntomas internados en el hospital local.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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