"Buscaban que les quitemos la licencia": La fuerte frase de Ibarra sobre el Casino

El presidente de la Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, explicó las novedades respecto al cierre del Casino de Esquel y el acompañamiento a los 49 trabajadores.



“No han sido los mejores días, sobre todo para las familias trabajadoras”, detalló desde el seguimiento institucional: “Nosotros somos un ente regulador que en su momento es quien permitió que la empresa tenga la licencia y hace un tiempo veníamos con algunos incumplimientos, irregularidades, había un expediente allí formado que daba la posibilidad de que se queden sin licencia”.



El Casino de Esquel estuvo funcionando hasta el último momento, y el destrato empezó el día del cierre: “De hecho han estado operando hasta último momento, eso daba cuenta y abonando el Canon también a Lotería. El compromiso del gobernador de reunirse con representantes de los trabajadores, allí estuvimos en Esquel con un grupo de ellos, para tratar de en esta situación transmitirles tranquilidad de que el gobierno va a acompañar y va a colaborar con información para que en principio la empresa cumpla sus obligaciones, han sido despedidos primero vía WhatsApp y después con una falta de respeto total que ni siquiera se presentaron en la conciliación obligatoria”.



Las vías legales del caso: “Tenemos una empresa que no tiene voluntad de solucionar esto para nada, el gobernador nos ha pedido accionar con todas las herramientas posibles contra la empresa. Esta empresa porque tuvo varias irregularidades, en principio tenían una licencia en línea que no la operaban, cuando los intimamos a operarla porque al no operarla Lotería obviamente no recibía ingresos, nos enteramos que en realidad no la operaban porque había una empresa tercera que les pagaba por no utilizarlo”.



Los incumplimientos sucesivos continúan con los trabajadores: “Siempre tratamos que continúen operando hasta que intempestivamente ellos deciden no operar más, lo cual llegó a que ya directamente le enviamos una carta documento que estamos esperando la respuesta para que nos informen a nosotros si realmente han dejado la operación”.



Los argumentos legales dilatan las operaciones: “Entendemos que la empresa está buscando que nosotros le quitemos la licencia definitivamente, para ellos argumentar esto de que querían pagarles el 50% de la indemnización a los trabajadores entonces nosotros estamos esperando todos los tiempos ahora cuando la conciliación obligatoria se caiga”.



De no presentarse a la conciliación, se da por caída la concesión: “nos habilitará a sacar una nueva licitación pública para tratar de traer un operador. Uno de los compromisos del gobernador ha sido pedirle a ese operador que paulatinamente empiece a incorporar trabajadores que han sido despedidos”.



¿Un futuro casino en Esquel? Los plazos y la burocracia



Ibarra explicó lo que podría pasar con la licencia para operar un nuevo casino: “Por la experiencia en el sector privado que tengo, acelerando los tiempos, entiendo que estaremos hablando de tres meses para tener adjudicada la nueva licencia y de allí la empresa trataremos de pedirle los plazos más rápidos posibles de puesta en marcha de alguna sala. Pero en principio no estamos hablando de menos de seis, siete meses”.



La vinculación con la Secretaría de Trabajo: “Estuvimos reunidos con Nicolás Zarate, secretario de Trabajo, va a salir una herramienta temporal, paliativa, para que los trabajadores en principio tengan las necesidades básicas cubiertas hasta que lo judicial se resuelva y que también vamos a poner a disposición todos los elementos necesarios como el equipo legal nuestro para que los trabajadores se puedan defender”.



Los derechos de los trabajadores en este caso: “En este caso la indemnización al 100% y entender que durante muchos años han sido beneficiados con mucho dinero que ha sido producto de usufructuar una licencia que les ha dado la provincia y si bien las situaciones económicas cambian, uno pretende que las empresas cuando la situación no va tan bien también se pongan en el lugar de esos trabajadores que le han brindado mucho a esa empresa”.



La falta de privados que apuesten a un Casino: “el sector privado no se está generando las inversiones que uno pretende o con la velocidad que uno pretende, no podemos sacar una licitación sin antes tener caída la concesión, pero sí empezamos a abrir consultas de distintos operadores, algunos no están interesados directamente, otros abrieron una puerta, pero están esperando que brindemos la información total de los pliegos, el tiempo, cuál es la inversión que tienen que hacer”.



Tanto las maquinas como el predio, pertenecen al privado: “Poner una sala de un casino de cero, una máquina tragamonedas, si la tenés que comprar estamos hablando de 35 mil dólares. Soy positivo en que vamos a conseguir operadores que quieran venir a invertir, que compren los pliegos y presenten una propuesta, son muchas familias que no sólo es el sueldo sino que lo que derraman en la economía local y con todo lo que los terceros que intervienen, como los taxistas, un kiosco, distintas otras pymes o privados que también se benefician, uno puede estar a favor o en contra de los casinos, hoy es una época en la que hablamos mucho del juego responsable y de lo que ha crecido el juego en línea, pero no podemos negar que el casino genera un movimiento económico que uno no puede descartar”.



La respuesta de Lotería y Provincia hacia la necesidad de las familias desempleadas: “va a ser una condición que la nueva empresa ni bien vaya creciendo vaya incorporando rápidamente trabajadores de los que han sido despedidos”.



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