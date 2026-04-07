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07 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Deportes en la Universidad: "El objetivo es que puedan divertirse en la vida estudiantil"

Así lo destacó la delegada zonal, María de las Nieves González, al presentar la oferta deportiva para la sede local. Ya hay una gran convocatoria y las alternativas se ponen en marcha en los próximos días.
Por Redacción Red43

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La Sede Esquel de la Universidad puso en marcha oficialmente su propuesta deportiva para el ciclo 2026. Según destacó la delegada zonal, abogada María de las Nieves González, esta iniciativa responde a un pedido directo de los estudiantes y busca extenderse durante todo el ciclo lectivo.

 

"El objetivo es que puedan divertirse en la vida universitaria", resaltó González al invitar formalmente a los alumnos a integrarse a las distintas disciplinas. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar: la profesora Johana Barrera, responsable de las actividades junto al profesor Marcelo "Fredy" Montivero, confirmó que ya cuentan con 300 inscriptos para este inicio.

 

Las actividades no se limitarán a un solo predio, sino que se desarrollarán en diversos puntos de la Universidad y en distintas instalaciones de la ciudad de Esquel, facilitando el acceso a los participantes.

 

En cuanto a los requisitos para sumarse, la organización detalló los siguientes puntos:

 

Estudiantes: Solo deben presentar el certificado de alumno regular.

 

Comunidad universitaria: La convocatoria está abierta también para docentes y personal no docente que desee participar.

 

Inicio: Las actividades deportivas comienzan a dictarse a partir de esta misma semana.

 

Esta propuesta refuerza el compromiso de la institución con el bienestar integral de sus integrantes, fomentando el deporte como un pilar fundamental del encuentro y la recreación fuera del ámbito académico.






M.G

 

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