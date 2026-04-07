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Por Redacción Red43

Las fotos más espectaculares de Artemis II: la Luna como nunca antes la vimos

Tras sobrevolar el lado oculto de la luna, la NASA compartió las imágenes capturadas por los astronautas desde la cápsula Orion. Cráteres gigantes, la Tierra a lo lejos y momentos únicos de la tripulación.
Por Redacción Red43

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La misión Artemis II no solo está rompiendo récords de tecnología y distancia, sino que está regalando a la humanidad algunas de las postales más nítidas y conmovedoras del espacio profundo. Los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orion han utilizado equipos fotográficos de última generación para documentar cada fase de su viaje histórico.

 

A continuación, repasamos las imágenes que ya forman parte de los libros de historia:

 

La Tierra, un "punto azul" desde la órbita lunar

 

Una de las tomas más emocionantes muestra a nuestro planeta asomándose sobre el horizonte lunar. A más de 400.000 kilómetros de distancia, la fragilidad de la Tierra se hace evidente frente a la inmensidad del cosmos.

 

 

El misterioso lado oculto

 

Durante los 50 minutos de silencio radial, los astronautas sobrevolaron el hemisferio que nunca vemos desde nuestro planeta. Las cámaras capturaron con un nivel de detalle inédito la Cuenca Oriental, una estructura de impacto de 930 kilómetros de diámetro.

 

A diferencia de la cara visible, el lado oculto presenta un relieve mucho más abrupto, saturado de cráteres y montañas, con casi nula presencia de los característicos "mares" volcánicos oscuros.

 
 

 

El camino a casa

 

Actualmente, la nave ya se encuentra en su trayectoria de regreso. Estas fotografías no solo sirven como registro científico, sino que funcionan como una validación de que los sistemas ópticos y de navegación están listos para la próxima gran etapa: el alunizaje tripulado de la misión Artemis III.

 

Se espera que la cápsula Orion continúe enviando material visual de alta calidad hasta el momento de su reingreso atmosférico, cuando el escudo térmico deba soportar temperaturas de 1.500 °C antes de caer en el Océano Pacífico.




M.G

 

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