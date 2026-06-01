Bomberos de Esquel advierten sobre los riesgos de los calefactores en invierno

Con la llegada del frío y tras una semana movida que incluyó dos incendios de vivienda y quemas de pastizales de interfaz, las autoridades locales enfatizaron la necesidad de revisar los artefactos de calefacción. David Viaytes, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel recomendó que "hay que tener mucha precaución ahora en esta época donde empezamos a encender los caloramas, a empezar a darle un poco más de potencia". En ese sentido, sugirió "tratar de llamar a los gasistas matriculados para poder hacer las limpiezas correspondientes, tanto de los caloramas como de las chimeneas, sobre todo".

Respecto a las estadísticas de inviernos pasados, el referente del cuartel identificó los descuidos más comunes dentro de las casas vinculados al secado de ropa. "Por ahí algún descuido o olvido de ropa cerca de los caloramas ha hecho que tengan incendios o principios de incendios, eso ha sido en porcentajes lo que mayormente pasa", explicó Viaytes, argumentando que colgar las prendas afuera en esta época es bastante complejo y no se seca tan rápido. Ante este panorama, remarcó que es fundamental "tratar de tenerlo siempre en vista, no salir de la casa y dejar la ropa muy cerca de los caloramas, tener esas precauciones, digamos, hacen a la seguridad de todos".

Finalizó con un balance sobre las intervenciones recientes y llevó tranquilidad a los vecinos respecto a los últimos siniestros que movilizaron a varias dotaciones en la ciudad. Viaytes remarcó que "por suerte, más allá de la desgracia, no se han podido lamentar, no se han lamentado víctimas", concluyendo que a pesar de los daños materiales registrados en los episodios del fin de semana "ha sido una desgracia con suerte".

EBW