10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad CalefacciónEsquelinvierno
01 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Bomberos de Esquel advierten sobre los riesgos de los calefactores en invierno

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel, David Viaytes, detalló los cuidados esenciales para evitar incendios en el hogar ante la llegada de las bajas temperaturas a la región.  
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la llegada del frío y tras una semana movida que incluyó dos incendios de vivienda y quemas de pastizales de interfaz, las autoridades locales enfatizaron la necesidad de revisar los artefactos de calefacción. David Viaytes, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel recomendó que "hay que tener mucha precaución ahora en esta época donde empezamos a encender los caloramas, a empezar a darle un poco más de potencia". En ese sentido, sugirió "tratar de llamar a los gasistas matriculados para poder hacer las limpiezas correspondientes, tanto de los caloramas como de las chimeneas, sobre todo".

 

 

 

Respecto a las estadísticas de inviernos pasados, el referente del cuartel identificó los descuidos más comunes dentro de las casas vinculados al secado de ropa. "Por ahí algún descuido o olvido de ropa cerca de los caloramas ha hecho que tengan incendios o principios de incendios, eso ha sido en porcentajes lo que mayormente pasa", explicó Viaytes, argumentando que colgar las prendas afuera en esta época es bastante complejo y no se seca tan rápido. Ante este panorama, remarcó que es fundamental "tratar de tenerlo siempre en vista, no salir de la casa y dejar la ropa muy cerca de los caloramas, tener esas precauciones, digamos, hacen a la seguridad de todos".

 

 

Finalizó con un balance sobre las intervenciones recientes y llevó tranquilidad a los vecinos respecto a los últimos siniestros que movilizaron a varias dotaciones en la ciudad. Viaytes remarcó que "por suerte, más allá de la desgracia, no se han podido lamentar, no se han lamentado víctimas", concluyendo que a pesar de los daños materiales registrados en los episodios del fin de semana "ha sido una desgracia con suerte".  

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Combaten un incendio en una vivienda de Esquel
2
 El Maitén: tres detenidos por golpear a policías y un demorado con un cuchillo
3
 “Ustedes viven en el paraíso y capaz que no lo saben”
4
 Aldana Roberts asumiría como nueva directora de Educación de la Municipalidad de Esquel
5
 Dos demorados tras una pelea callejera en pleno centro de Esquel
1
 Chubut busca potenciar su competitividad turística junto al Banco Mundial
2
 Hallan una nueva especie de caracol marino de 16 millones de años en Gaiman
3
 Decreto 407/26: todo lo que hay que saber sobre la reglamentación de la modernización laboral
4
 La Escuela Jorge Solari retoma sus clases de karting
5
 Ignacio Freeman y Sheyla Reyes Jones ganaron la competencia de Mountain Bike en Sierra Colorada
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -