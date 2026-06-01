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01 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Cuartel de Bomberos de Esquel celebra 41 años de servicio a la comunidad

En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, la institución local conmemora un nuevo aniversario de su fundación con un cronograma de actividades que incluye el tradicional toque de sirena. 
Por Redacción Red43

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Este 2 de junio se celebra una fecha fundamental para el servicio comunitario, coincidiendo además con el cumpleaños del cuartel de la ciudad. El jefe del Cuerpo Activo, David Viaytes, expresó que "mañana 2 de junio es el Día Nacional del Bombero Voluntario y nuestra institución está cumpliendo 41 años dentro de nuestra comunidad". Al respecto, se mostró "más que nada agradecido con la comunidad que nos ha ayudado todo este tiempo, distintas instituciones, la Municipalidad, Comisión Directiva, el Cuerpo Activo, sobre todo la familia de los bomberos que hace posible que día a día podamos llevar adelante esta profesión, poder cumplir de la mejor manera".

 

Actualmente, el establecimiento cuenta con 48 integrantes en actividad y mantiene una activa política de capacitación para sumar personal. Viaytes detalló que "este cuartel cuenta con 48 bomberos en este momento activos, también tenemos en formación 10 personas, 10 aspirantes que están cruzando el curso de bombero nivel 1". Sobre la exigencia de la preparación, el jefe remarcó que "hoy en día ha hecho que el curso de bombero no sea tan sencillo, es un curso que enseña muchísimas cosas, muchos de los trabajos que hacemos, ha ido evolucionando con el tiempo, este curso dura casi un año". En cuanto a las áreas clave de aprendizaje, señaló que se enfocan en tres cosas principales que son "lo que es en cuanto a las emergencias, incendios de estructuras, rescate vehicular, incendios forestales, que es una de las cosas que tenemos mayores actividades lamentablemente dentro de nuestra zona".

 

Finalmente, al referirse a las actividades programadas para los festejos, el jefe del cuerpo activo anticipó el cronograma para los próximos días. "Pensamos el 2 de junio a la mañana temprana a las 9, vamos a hacer un toque de sirena en conmemoración a los bomberos caídos durante toda nuestra historia, se hace una formación y después el acto oficial nuestro va a ser el día 13 de junio, que va a ser acá en las instalaciones del Cuartel Central", concluyó Viaytes.

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

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