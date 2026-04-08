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Miércoles 08 de Abril de 2026
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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a una jornada sobre accesibilidad comunicativa en emergencias

La capacitación, abierta y gratuita, se realizará este sábado 11 de abril en la Casa de la Cultura de El Hoyo. Estará orientada a mejorar la respuesta inclusiva ante situaciones de crisis y desastres.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de El Hoyo anunció la realización de la jornada “Accesibilidad Comunicativa y Respuestas Inclusivas en Emergencias y Desastres”, una propuesta que busca fortalecer las herramientas de comunicación en contextos críticos, especialmente en relación con personas con discapacidad.

 

La actividad se llevará a cabo el sábado 11 de abril, de 10 a 13 horas, en el Salón Auditorio de la Casa de la Cultura (ubicada en Avenida Islas Malvinas y Los Ciruelos). La participación será libre, gratuita y sin necesidad de inscripción previa.

 

Capacitación para situaciones de emergencia

La jornada estará a cargo de la Fundación Sordos Comahue, organización con experiencia en la promoción de derechos y accesibilidad para personas sordas. El encuentro apunta a brindar herramientas prácticas para mejorar la intervención de equipos de emergencia en terreno.

 

Entre los principales ejes, se trabajará sobre la importancia de la accesibilidad comunicativa en situaciones de triage (es decir, en la evaluación y priorización de víctimas) y en la asistencia durante crisis.

 

 

Lengua de señas y protocolos inclusivos

Uno de los puntos centrales será la introducción a herramientas básicas de Lengua de Señas Argentina (LSA), pensadas para facilitar la comunicación con personas sordas en contextos de urgencia.

 

Además, se promoverá la incorporación de protocolos accesibles que puedan ser aplicados por personal de emergencias, fuerzas de seguridad y equipos de despacho, con el objetivo de garantizar respuestas más inclusivas y eficientes.

 

 

O.P.

 

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