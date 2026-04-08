Abusó de su ex pareja, lo admitió y quedó en libertad

Un caso de abuso sexual simple ocurrido en la Comarca Andina fue resuelto mediante un juicio abreviado, luego de que el imputado, Sergio Alejandro Muñoz, admitiera su responsabilidad penal. La Justicia lo condenó a un año y medio de prisión en suspenso, bajo el cumplimiento obligatorio de reglas de conducta.

El acuerdo fue impulsado por la Fiscalía, que reunió pruebas suficientes y contó con el consentimiento de la víctima y su familia para avanzar en esta modalidad de resolución. La admisión de los hechos por parte del acusado permitió cerrar el proceso sin necesidad de un juicio oral.

Los hechos

De acuerdo a la investigación fiscal, el episodio ocurrió en agosto de 2024 en la Comarca. En ese contexto, Muñoz llevó a la víctima a su domicilio mediante intimidaciones y realizó tocamientos con connotación sexual sin su consentimiento.

La conducta fue encuadrada como abuso sexual simple, un delito que sanciona este tipo de agresiones contra la integridad sexual.

Condena en suspenso y restricciones

Como resultado del acuerdo entre las partes, el imputado fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso. Esto implica que no cumplirá la pena en una cárcel, pero deberá respetar estrictas condiciones durante el plazo fijado.

Entre las principales medidas impuestas se encuentra la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima, tanto de manera directa como indirecta, incluyendo llamadas, mensajes o redes sociales.

Riesgo de prisión efectiva

El fallo advierte que el incumplimiento de estas reglas o la comisión de un nuevo delito puede derivar en la revocación de la condicionalidad. En ese caso, la pena pasaría a ser de cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario.

Con esta resolución, el magistrado interviniente validó el acuerdo alcanzado, priorizando la protección de la víctima y dando por finalizado el proceso judicial.

Qué hacer ante una situación de abuso sexual

Los especialistas advierten que los manoseos sin consentimiento son una forma de violencia sexual que puede dejar secuelas emocionales. Ante una situación de este tipo, se recomienda:

Buscar un lugar seguro y alejarse del agresor.

y alejarse del agresor. No aislarse y recurrir a personas de confianza.

y recurrir a personas de confianza. Solicitar ayuda profesional , tanto psicológica como legal.

, tanto psicológica como legal. Evaluar la denuncia , recordando que es un derecho de la víctima.

, recordando que es un derecho de la víctima. Evitar el contacto con el agresor para prevenir nuevas situaciones.

O.P.