Convocan a un caravanazo en defensa de la Ley de Glaciares

Este martes 8 de abril, vecinos y organizaciones de la Comarca Andina convocan a un “caravanazo por los glaciares” en El Bolsón, en el marco del debate legislativo por una posible modificación de la Ley de Glaciares a nivel nacional.

La concentración está prevista para las 16 horas en la Plaza Pagano de El Bolsón, desde donde se movilizarán por la Ruta Nacional 40 en dirección a la localidad de El Hoyo.

La convocatoria es abierta e invita a sumarse con distintos medios de transporte (autos, camionetas, motos, bicicletas o incluso a caballo) con el objetivo de visibilizar el reclamo mediante carteles y consignas como “La Ley de Glaciares no se toca” o “El agua vale más que el oro”.

Movilización y asamblea en la Comarca Andina

Según lo informado, al arribar a El Hoyo se realizará una asamblea para definir las acciones a seguir. No se descarta la realización de una vigilia, por lo que se recomienda asistir preparados.

La actividad se enmarca en una serie de manifestaciones que se replican en distintos puntos del país, impulsadas por sectores ambientalistas y sociales que rechazan la reforma de la normativa vigente.

Debate en el Congreso

El caravanazo se produce en paralelo a una jornada importante en el Congreso, donde el oficialismo logró avanzar con el dictamen de comisión para debatir la modificación de la Ley de Glaciares.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo nacional, está vinculado a futuras inversiones en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y ya cuenta con media sanción del Senado.

Durante el tratamiento en comisiones, el oficialismo reunió las firmas necesarias para avanzar con el despacho, superando los números requeridos tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales como en la de Recursos Naturales.

Apoyos, críticas y escenario legislativo

La iniciativa generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que criticaron tanto el enfoque del debate como el circuito legislativo elegido para su tratamiento.

A pesar de ello, desde el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para su aprobación en el recinto, estimando entre 130 y 134 apoyos, con el acompañamiento de bloques aliados y legisladores de provincias con actividad minera.

En paralelo, se esperan movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, con la participación de organizaciones sociales, ambientalistas y otros sectores que rechazan la reforma.

Defensa del agua y el ambiente

En este contexto, la convocatoria en El Bolsón se suma a un escenario de creciente movilización social en defensa de los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

La jornada busca expresar el rechazo a la modificación de la ley, Y también reforzar la conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales en la zona y el país.

O.P.