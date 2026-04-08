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Por Redacción Red43

Fotos en ropa interior y videos hot: cómo operaba la banda que extorsionaba mujeres desde la cárcel

Están presos en Sierra Chica y Merlo. Tenían varios celulares. Las engañaban con promesas de publicidades, pero después les pedían dinero para no exponerlas.
Por Redacción Red43

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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló una banda conformada por presos que realizaba extorsiones sexuales virtuales a mujeres desde los penales bonaerenses de Sierra Chica y Merlo.

 

La investigación llevada adelante por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía porteña, bajo la supervisión de la UFIJ N°8 de Berazategui, encabezada por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo y Bianca Grivetto, comenzó a partir de una serie de denuncias de distintas mujeres, algunas menores de edad, quienes aseguraron ser víctimas de presuntas extorsiones sexuales.

 

Según confirmaron fuentes policiales a, los delincuentes contactaban a las víctimas a través de redes sociales como Instagram y TikTok. Allí, les ofrecían supuestas propuestas laborales como modelos de ropa interior y les solicitaban a las mujeres que enviaran fotos o se filmaran, bajo el pretexto de probar talles o armar “books” que enviarían a otras productoras.

 

Una vez con el material en sus manos, los extorsionadores obligaban a las víctimas a participar en videollamadas y a realizar actos sexuales, bajo la amenaza de divulgar las imágenes a familiares o compañeros de colegio. En algunos casos, incluso, pedían dinero para la supuesta realización de los falsos “books”.

 

No era lo único: la organización también utilizaba las imágenes obtenidas para crear falsos perfiles en redes sociales y atraer a hombres, a quienes luego contactaban telefónicamente simulando ser policías. En esas comunicaciones, los acusaban de haber intercambiado mensajes obscenos con menores y les exigían dinero para evitar denuncias. Por otro lado, las imágenes eran usadas para ofrecer fraudulentamente a las víctimas como supuestas prostitutas.

 

Los procedimientos se centraron en el líder de la banda, quien se encuentra alojado en la cárcel de Sierra Chica, y en su cómplice, quien cumple condena en la Unidad Penitenciaria de Merlo. Se trata del segundo golpe contra el jefe de esta organización, quien ya contaba con antecedentes por este tipo de delitos mientras se encontraba preso en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.

 

En aquella oportunidad, la red contaba con la colaboración de parejas externas, encargadas de facilitar cuentas bancarias para recibir los pagos de las extorsiones y transferirlos al principal implicado.

 

Durante los allanamientos, la Policía de la Ciudad secuestró dispositivos móviles y medios de almacenamiento digital utilizados por los presidiarios para realizar los chantajes. Según informaron las autoridades, el análisis de estos dispositivos permitió determinar la autoría de los delitos cometidos por los dos internos.

 

 

 

 

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