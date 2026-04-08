Paro en el Servicio Meteorológico Nacional por 240 despidos: Advierten impacto en pronósticos y monitoreo climático

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) iniciaron este martes un paro en rechazo al anuncio de 240 despidos que, según denuncian, podrían afectar seriamente el funcionamiento del organismo encargado de elaborar pronósticos y monitorear el clima en todo el país.

La medida de fuerza comenzó en la sede central ubicada en el barrio porteño de Colegiales y se replicó en distintas dependencias a nivel nacional. De acuerdo con los trabajadores, las desvinculaciones se concretarían antes del 10 de abril y alcanzarían a más del 30% del personal.

Un recorte que impacta en todo el país

Según explicó la meteoróloga Cindy Fernández, los despidos afectarían a 130 trabajadores de estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio y a otros 110 empleados de la sede central en la Ciudad de Buenos Aires.

De concretarse, el organismo pasaría a contar con unos 540 empleados civiles, muy por debajo de los aproximadamente 1.200 que se consideran necesarios para garantizar un funcionamiento pleno.

Actualmente, el SMN cuenta con cerca de 980 trabajadores, una cifra que ya era considerada insuficiente por el propio sector.

Riesgo para la labor científica y operativa

Desde el ámbito laboral advierten que el ajuste afectará la elaboración de pronósticos diarios, y también funciones estratégicas como la recolección de datos meteorológicos, el monitoreo constante de la atmósfera y la emisión de alertas tempranas.

Estas tareas resultan fundamentales para múltiples actividades, entre ellas la aviación, la producción agropecuaria y la prevención de eventos climáticos extremos.

En ese sentido, la delegada de ATE en el organismo, Ana Saralegui, advirtió sobre las consecuencias del recorte: “Hay que vigilar la atmósfera las 24 horas, los 365 días del año. Sin datos, nuestros pronósticos y alertas tempranas van a ser mucho más débiles”.

Reclamo por diálogo y continuidad del servicio

Los trabajadores sostienen que la reducción de personal compromete la capacidad operativa del organismo y reclaman la revisión de las desvinculaciones, además de la apertura de una instancia de diálogo que garantice la continuidad de las tareas esenciales.

Mientras tanto, el paro visibiliza la preocupación del sector frente a un escenario que, aseguran, podría impactar directamente en la calidad de la información meteorológica que reciben millones de personas a diario.

O.P.