Argentina ya tiene sus 26 convocados para ir por otro Mundial: Las sorpresas y los jugadores que quedaron afuera

La Selección Argentina ya tiene definidos a los 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026. Este jueves, Lionel Scaloni confirmó la nómina definitiva para la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, con Lionel Messi como gran referente y una base importante de futbolistas campeones del mundo.

La convocatoria mezcla experiencia, continuidad y renovación en un plantel que rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos y medios deportivos internacionales. El gran objetivo será defender el título obtenido en Qatar y volver a pelear por lo más alto del fútbol mundial.

Messi vuelve a hacer historia

Uno de los puntos más fuertes de la convocatoria es la presencia de Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo y se convertirá en uno de los jugadores con más participaciones mundialistas de la historia.

El capitán argentino volverá a liderar a un grupo que mantiene gran parte de la estructura campeona en Qatar 2022. Entre los convocados aparecen Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Además, Scaloni decidió sostener a futbolistas de confianza como Gonzalo Montiel y Giovani Lo Celso, quienes lograron recuperarse físicamente a tiempo para integrar el plantel definitivo.

Las sorpresas y los jugadores que quedaron afuera

La lista también mostró parte del recambio generacional que busca consolidar el cuerpo técnico argentino.

Entre las caras nuevas aparecen Nico Paz, Giuliano Simeone y José Manuel López, quienes tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo con la camiseta argentina.

En contrapartida, una de las ausencias más comentadas fue la de Marcos Acuña. El lateral quedó afuera debido a problemas físicos y no integrará la delegación mundialista.

También hubo otros futbolistas que habían sido considerados durante las Eliminatorias y amistosos previos, pero finalmente no lograron meterse en la lista definitiva.

Cómo será la preparación de Argentina

La presentación oficial de los convocados se realizó mediante un video difundido por la AFA, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones entre los hinchas.

La Selección comenzará su preparación en Kansas City y antes del debut jugará dos amistosos ante Honduras e Islandia para ultimar detalles futbolísticos y físicos.

Argentina integrará el Grupo J y debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia, en el comienzo de un nuevo sueño mundialista para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Con Messi como bandera y una base consolidada, la Albiceleste intentará alcanzar un histórico bicampeonato.

La lista completa de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.

Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco. Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.

O.P.