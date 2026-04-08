Orgullo chubutense: el trelewense Alfonso Uzcudún se consagró campeón argentino de ajedrez

El ajedrez de nuestra provincia vive un momento histórico. Alfonso Uzcudún, un joven trelewense de apenas 11 años, se alzó con el título de Campeón Argentino en la categoría Sub-12, consolidándose como el tercer chubutense en la historia en lograr una corona nacional juvenil.

El camino al título no fue sencillo. Alfonso terminó la fase regular de manera invicta, con seis victorias y dos empates. Esta performance lo llevó a una instancia de desempate donde, a pesar de la tensión, logró imponer su juego. "En los desempates estuve un poquito nervioso, pero trato de manejarlo solo, concentrarme y seguir jugando", confesó el joven campeón.

La historia de Alfonso con el ajedrez comenzó en casa, donde su padre, Andrés, le enseñó los primeros movimientos. Sin embargo, el interés real se despertó en las aulas: "En la escuela lo tenían como materia y ahí me enganché", recordó Alfonso. Desde entonces, su evolución fue constante, pasando de las clases escolares al Club de Ajedrez Capablanca.

Hoy, su entrenamiento es riguroso: combina prácticas frente a la computadora con las lecciones de su entrenador, Marcos Pirola, enfocándose en pulir aperturas y finales. "La clave fue darle más competencia. Los chicos de Buenos Aires tienen torneos toda la semana y eso marca una diferencia; por eso es tan valioso lo que logró Alfonso", analizó Pirola.

Detrás del campeón hay un esfuerzo logístico y económico importante. Sus padres, Andrés y Yamila, lo acompañan en cada viaje, enfrentando las dificultades de las distancias. "Al principio dudábamos si estaba preparado, pero torneo a torneo fue mejorando. Sus resultados nos llevaron a comprometernos cada vez más", explicó su padre.

El futuro de Uzcudún no tiene techo. Con el título nacional bajo el brazo, el joven ya tiene la mirada puesta en sus próximos compromisos internacionales: Brasil y Chile serán las sedes de los torneos sudamericanos donde Alfonso vestirá la camiseta argentina.











M.G