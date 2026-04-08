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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Lago Puelo será sede de una jornada científica abierta a toda la comunidad

El 10 y 11 de abril, Lago Puelo reunirá a investigadores, instituciones y vecinos en una propuesta con talleres, charlas y actividades interactivas para todas las edades.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a la Municipalidad de Lago Puelo, llevará adelante una Jornada de Divulgación Científica los días 10 y 11 de abril en la Comarca Andina. La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a la comunidad mediante propuestas dinámicas y participativas.

 

El evento contará con la participación de instituciones como el Museo Egidio Feruglio (MEF), CONICET CENPAT, CIEFAP y CIEMEP, además de investigadores y becarios de distintos puntos de la provincia.

 

Las actividades se desarrollarán en la sede de Cultura de Lago Puelo, ubicada en Av. Los Notros y El Maqui, con un cronograma que incluye talleres, charlas y experiencias interactivas.

 

Dos jornadas con propuestas para distintas edades

El viernes 10 de abril estará destinado a estudiantes de 4° grado de escuelas primarias, quienes participarán en circuitos de talleres organizados por grupos. En tanto, el sábado 11 de abril la jornada será abierta al público general, con actividades pensadas para toda la familia.

 

 

Cronograma de actividades

Viernes 10 de abril – Escuelas primarias

 

  • Horario: 8:30 a 11:30
  • Modalidad: talleres rotativos (30 a 40 minutos)

Actividades:

 

  • Misión Bochón
  • Insectos, arañas y escorpiones: ¿amigables o peligrosos? – Facundo Zaffaroni
  • Mini Científicos por un día – Secretaría de Ciencia y Tecnología
  • Arqueólogos por un día – Pablo Fernández
  • Pequeños científicos del bosque: descubriendo las Cyttarias – Yamila Arias
  • Stand institucional del CIEFAP

El cierre será colectivo, con espacio para preguntas e intercambio entre estudiantes y especialistas.

 

Sábado 11 de abril – Jornada abierta

 

  • Horario: 10 a 15 hs
  • Modalidad: charlas breves y talleres abiertos

 

Actividades:

 

  • Insectos, arañas y escorpiones: ¿amigables o peligrosos?
  • Mini Científicos por un día
  • Misión Bochón
  • Stand del CIEFAP
  • Descubriendo los secretos del río – Florencia Acosta

Charlas:

 

  • “Cyttarias: un alimento del bosque entre tradición y ciencia” – Lic. Yamila Arias
  • “El lado oscuro de los alimentos procesados” – Dra. Marta Mesias (España)

Talleres con inscripción previa:

 

  • 10 a 11 hs | Escena del crimen – Irina Velazquez
  • 11:30 a 13 hs | Paleontólogos por un día (MEF) – Luisina Tagliaferri, Mónica Swidzinski y Mariano Caffa

Inscripción: https://forms.gle/6YrUzFjeeebJ9tG27

 

 

 

O.P.

 

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