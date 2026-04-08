En Comodoro, un conflicto familiar que terminó de la peor manera: murió un nene de 4 años

La muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia abrió una investigación judicial para determinar los hechos en medio de una disputa familiar por la tenencia del menor que falleció en el Hospital Regional luego de haber sido trasladado de urgencia desde su vivienda, en la zona de Quintas, tras sufrir una descompensación severa.

El episodio se registró este domingo por la mañana, cuando un llamado de emergencia alertó sobre un cuadro respiratorio grave. Personal policial y una ambulancia acudieron al lugar y constataron que el niño presentaba signos de paro cardiorrespiratorio, por lo que fue derivado de inmediato al hospital, donde ingresó a la guardia pediátrica cerca de las 8,35.

Según el relato de su madre, el menor comenzó a manifestar dificultades para respirar alrededor de las 7 de la mañana, mientras se encontraba en su habitación. Pese a los esfuerzos médicos, el cuadro era crítico y el niño falleció horas más tarde. El deceso fue confirmado durante la noche de este lunes, sin que hasta el momento se hayan podido establecer las causas.

A partir de lo ocurrido, el Ministerio Público Fiscal ordenó la realización de la autopsia y otras medidas para avanzar en la investigación. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, y se espera que los resultados permitan determinar qué provocó el paro cardiorrespiratorio. En paralelo, el caso sumó un fuerte componente de conflicto familiar.

Allegados al padre del menor cuestionaron las condiciones en las que vivía el niño y apuntaron contra decisiones judiciales previas vinculadas a su tenencia. “Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca. Él me tenía como su mamá”, sostuvo Lorena Andrade, pareja del padre, quien aseguró que el menor había sido apartado de su entorno habitual meses atrás.

En ese sentido, denunció situaciones de descuido y posibles maltratos. “En el Jardín no quería hacer actividades que antes le gustaban”, afirmó. También mencionó la existencia de audios y videos que, según dijo, reflejarían el malestar del niño en su nuevo entorno. En el momento en que se enteraron de la internación fue descripto con dureza: “Fuimos rapidísimo al hospital y de ahí no nos movimos”. En medio del dolor, cuestionaron el accionar de la madre: “Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa”, denunció.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso bajo estricta reserva. Desde la Fiscalía buscan establecer si se trató de una muerte natural o si hubo algún factor externo que desencadenó el cuadro fatal. La autopsia será clave para esclarecer un caso que mantiene en vilo a la ciudad y que, además del dolor por la pérdida, expone tensiones familiares y reclamos por posibles fallas en el sistema de protección del menor.