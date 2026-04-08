Tulio actúa como asesor internacional en el proceso electoral de Colombia 

El Secretario Electoral Electoral de Chubut actúa como asesor internacional en el proceso electoral de Colombia



El Secretario Electoral Permanente de la provincia del Chubut Alejandro Tullio, se encuentra esta semana en Bogotá formando parte de un selecto grupo de asesoramiento estratégico a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, organismo autónomo encargado de la realización de las elecciones de ese país.



Colombia elegirá presidente en elecciones que tendrán lugar el 31 de mayo próximo.



Tullio, que fuera Director Nacional Electoral entre el año 2001 y 2016, comparte estas tareas con Lorenzo Córdova, ex presidente del Instituto Nacional Electoral de México, y Salvador Romero Ballivian, ex presidente del Organismo Electoral Plurinacional de Bolivia.



Estas tareas de cooperación electoral ayudan a fortalecer las capacidades de los órganos electorales en la administración de los complejos procesos por los cuales se eligen democráticamente las autoridades de naciones y provincias, y destacan la presencia de la flamante administración provincial electoral en el escenario internacional.