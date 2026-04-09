Esquel: 150 niños recibieron atención oftalmológica y anteojos gratuitos

Una importante campaña de salud visual se desarrolla en la ciudad con el objetivo de brindar asistencia gratuita a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. El operativo, coordinado por un programa nacional en conjunto con los cuatro especialistas en oftalmología del Hospital Zonal de Esquel, permite que los pacientes accedan no solo a la consulta médica, sino también a la entrega inmediata de anteojos. Según detalló la doctora Valeria Iriarte, la iniciativa surge como respuesta a una creciente demanda detectada en las escuelas, donde se realizó un filtrado previo para identificar a quienes presentaban dificultades de visión.

La relevancia económica de este programa es significativa para las familias esquelenses, dado que una consulta particular hoy ronda los 40.000 pesos y el costo de los anteojos puede superar fácilmente los 300.000 pesos dependiendo de la graduación. Al ser una prestación totalmente gratuita que incluye un consultorio de óptica móvil para realizar los lentes en el momento, el operativo garantiza que el factor económico no sea un impedimento para el desarrollo escolar y social de los menores. Hasta el momento, más de 150 niños ya han pasado por las revisiones, confirmando en la mayoría de los casos la necesidad real de utilizar corrección visual.

Durante el operativo, la doctora Iriarte advirtió sobre el notable incremento en la necesidad de anteojos a edades cada vez más tempranas. Si bien la genética heredada de los padres es un factor inamovible, los profesionales señalan que el uso intensivo de pantallas, el sedentarismo y los cambios en los hábitos alimentarios están impactando directamente en la salud ocular de las nuevas generaciones. A diferencia de años anteriores, los controles actuales comienzan desde el nacimiento, lo que permite detectar patologías que antes pasaban inadvertidas hasta la adultez.

Aunque la convocatoria no fue masiva debido a la capacidad operativa del programa, se trabajó con cinco escuelas seleccionadas de la ciudad y se abrió el cupo para otros casos críticos conocidos por el servicio de oftalmología local. Con el apoyo del personal administrativo del hospital y el equipo técnico de Nación, el operativo continuará reforzando la prevención y la asistencia, recordándole a la comunidad la importancia de las revisiones periódicas para mitigar los efectos del estilo de vida moderno en la visión de los más jóvenes.







M.G