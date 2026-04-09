Alto Río Senguer: un docente admitió cuatro casos de abuso y será inhabilitado de por vida

En la Oficina Judicial de Sarmiento se llevó adelante una audiencia clave donde se presentó un acuerdo de juicio abreviado por cuatro casos de abuso sexual simple ocurridos en la localidad de Alto Río Senguer. Los hechos, que tuvieron lugar entre marzo y octubre de 2023, se dieron en un contexto de violencia de género y tuvieron como autor a un hombre de 40 años, identificado por sus iniciales D.G.C. Ante el juez penal Ariel Quiroga, el imputado admitió los hechos denunciados, asumió su participación y aceptó la pena acordada entre la fiscal Rita Barrionuevo y su defensa particular, renunciando así a la instancia de un juicio oral y público.

El acuerdo, que aguarda la homologación definitiva del magistrado, establece una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y, fundamentalmente, la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia en todos sus niveles. Durante la audiencia, la fiscalía destacó el sólido cuadro probatorio reunido, que incluyó testimonios fundamentales de las víctimas y testigos brindados a través de Cámara Gesell, además de pericias técnicas realizadas por el área de criminalística. La calificación legal seleccionada fue la de abuso sexual simple, agravado por la condición de encargado de la educación de las víctimas.

Asimismo, la Asesoría de Familia intervino en el proceso para garantizar que las víctimas y sus grupos familiares estuvieran plenamente informados sobre los alcances del juicio abreviado. Tras las consultas pertinentes, los profesionales del servicio se manifestaron a favor de la homologación del acuerdo, entendiendo que el reconocimiento de los hechos y la inhabilitación del docente brindan una respuesta judicial efectiva. El proceso se llevó a cabo respetando los protocolos de tratamiento informativo que sugieren preservar las identidades para asegurar un desarrollo ordenado de la causa.

Además de la pena principal, el condenado deberá cumplir estrictas reglas de conducta por el plazo de tres años. Estas incluyen la prohibición absoluta de acercamiento y comunicación por cualquier medio electrónico o virtual hacia las víctimas, manteniendo un perímetro de exclusión de 100 metros. También deberá informar cualquier cambio de domicilio, presentarse cada seis meses ante la Agencia de Supervisión de Esquel y someterse a un tratamiento psicológico especializado. El juez Quiroga analizará ahora la seriedad del procedimiento y notificará su resolución por escrito en los próximos días.







M.G