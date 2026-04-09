Esquel será sede de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo del 21 al 24 de abril

La ciudad se prepara para recibir un evento de relevancia nacional con la llegada de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo, que se desarrollarán del 21 al 24 de abril de 2026. Bajo el lema “Geoturismo: un viaje que transforma territorios y fortalece comunidades”, este encuentro presencial convocará a especialistas, instituciones y diversos actores sociales con el propósito de profundizar en el desarrollo del turismo sostenible. La fecha elegida no es casual, ya que las actividades coincidirán con la conmemoración del Día de la Tierra, reforzando el compromiso global con la valorización y protección de nuestro patrimonio natural.

El objetivo central de estas jornadas es promover el intercambio de experiencias y conocimientos sobre los sitios de interés geológico y las áreas protegidas, incluyendo los Geoparques Mundiales de la UNESCO. A través de este espacio, se busca fortalecer la articulación entre el sector científico, el ámbito público y el privado, integrando a las comunidades locales en la gestión de sus recursos naturales. Se trata de una oportunidad única para poner en valor el entorno cordillerano y urbano, transformando la geología en una herramienta de desarrollo territorial y educativo.

El cronograma de actividades prevé una agenda intensa que incluye conferencias, mesas redondas y la presentación de trabajos científicos en formatos oral y póster. Sin embargo, uno de los mayores atractivos serán las salidas de campo diseñadas para conocer la riqueza geológica de nuestra región. Entre ellas, destaca el recorrido ferroviario denominado “GeoTUR Esquel” a bordo del histórico Viejo Expreso Patagónico, y una excursión temática a la Caldera Volcánica de Piedra Parada, sitios que representan hitos fundamentales del paisaje y la historia terrestre de la provincia.

La organización del encuentro está a cargo del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales (IGEBA), la Red de Educadores en Ciencias de la Tierra de Argentina (REDCITIA) y Turismólogos sin Fronteras, en colaboración con instituciones locales. Las jornadas están dirigidas a profesionales, guías de turismo, docentes y público en general. Dado que los cupos son limitados, los interesados en participar de las actividades académicas ya pueden realizar su inscripción o solicitar informes escribiendo al correo electrónico infoquintasjornadas@gmail.com.







M.G