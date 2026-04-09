20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 10 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelRincoNerd
09 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Del canal de YouTube al local propio: Gustavo Ámbar inauguró RincoNerd Store

Tras el cierre de su anterior local en pandemia, un emprendedor local apostó por el barrio Badén II para abrir su nuevo negocio. Ofrece servicio técnico las 24 horas y una propuesta tecnológica innovadora para la zona.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El barrio Badén II cuenta con una nueva referencia tecnológica de la mano de Gustavo Ámbar, quien inauguró oficialmente RincoNerd Store. Este proyecto representa el regreso de Ámbar al comercio físico tras el cierre de su anterior local, Infinitech, durante la pandemia. “Mucha gente me preguntó por qué no le puse el mismo nombre, pero la idea era hacer un homenaje a mi canal de YouTube; tenía ese sueño de decir: vamos a poner la tienda física del canal”, explicó Gustavo, quien durante el confinamiento consolidó su faceta como TechTuber generando contenido especializado.

 

 

El local, ubicado en la calle Los Jazmines 2187, es el resultado de un gran esfuerzo familiar y comunitario. Gustavo recordó que, tras quedar sin empleo en septiembre pasado, decidió volcar sus ahorros en la construcción del local: “Llegamos con lo justo para poder abrir, pero hubo mucha gente que me ayudó de manera desinteresada con el Durlock, la cañería o la electricidad; tiene el doble de gratificación poder abrir la puerta hoy”. Además, subrayó el impacto visual que busca generar en la zona: “Queremos traerle una impronta al barrio, una urbanización diferente; que la gente mire y diga: 'qué bueno que pudieron abrir un local así acá'”.

 

 

En cuanto a la oferta de servicios, RincoNerd Store se apoya en los más de 20 años de experiencia de Ámbar en reparaciones. El fuerte del negocio es la venta de accesorios y el mantenimiento informático, adaptándose a las necesidades actuales: “Hoy la gente se desespera por las tarjetas de memoria o pendrives para sacar la información del celular antes de que pase algo”. Asimismo, destacó la tendencia de actualizar equipos existentes: “Se están comprando muchas computadoras económicas con recursos limitados, entonces nos las traen para ampliar la memoria RAM o poner discos de estado sólido para mejorar el rendimiento”.

 

Uno de los diferenciales más destacables de RincoNerd Store es su disponibilidad horaria. Además del horario corrido de 10:00 a 18:00 horas, el comercio implementó una línea de guardia permanente. “Tenemos la línea de teléfono abierta las 24 horas a través del WhatsApp 2945-583888. Entendemos que si a un profesional se le rompe la PC y la necesita con urgencia, podemos darle un servicio express o un diagnóstico rápido”, señaló Gustavo. 





M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Del canal de YouTube al local propio: Gustavo Ámbar inauguró RincoNerd Store
2
 Tras años de alquilar, Juana Nahuelquir ya tiene su lote en Valle Chico
3
 Trevelin: preocupación de padres de la Escuela 37 por situación higiénica de la institución
4
 La Virgen Malvinera llegó a Esquel y emocionó a la comunidad
5
 Taccetta: "A veces es más fácil criticar"
1
 Esquel será sede de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo del 21 al 24 de abril
2
 Alto Río Senguer: un docente admitió cuatro casos de abuso y será inhabilitado de por vida
3
 Del canal de YouTube al local propio: Gustavo Ámbar inauguró RincoNerd Store
4
 Ruta 40: Secuestran una carabina automática durante un control preventivo
5
 Detuvieron en la Terminal de Esquel a un hombre que era buscado por la Justicia
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -