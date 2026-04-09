Del canal de YouTube al local propio: Gustavo Ámbar inauguró RincoNerd Store

El barrio Badén II cuenta con una nueva referencia tecnológica de la mano de Gustavo Ámbar, quien inauguró oficialmente RincoNerd Store. Este proyecto representa el regreso de Ámbar al comercio físico tras el cierre de su anterior local, Infinitech, durante la pandemia. “Mucha gente me preguntó por qué no le puse el mismo nombre, pero la idea era hacer un homenaje a mi canal de YouTube; tenía ese sueño de decir: vamos a poner la tienda física del canal”, explicó Gustavo, quien durante el confinamiento consolidó su faceta como TechTuber generando contenido especializado.





El local, ubicado en la calle Los Jazmines 2187, es el resultado de un gran esfuerzo familiar y comunitario. Gustavo recordó que, tras quedar sin empleo en septiembre pasado, decidió volcar sus ahorros en la construcción del local: “Llegamos con lo justo para poder abrir, pero hubo mucha gente que me ayudó de manera desinteresada con el Durlock, la cañería o la electricidad; tiene el doble de gratificación poder abrir la puerta hoy”. Además, subrayó el impacto visual que busca generar en la zona: “Queremos traerle una impronta al barrio, una urbanización diferente; que la gente mire y diga: 'qué bueno que pudieron abrir un local así acá'”.





En cuanto a la oferta de servicios, RincoNerd Store se apoya en los más de 20 años de experiencia de Ámbar en reparaciones. El fuerte del negocio es la venta de accesorios y el mantenimiento informático, adaptándose a las necesidades actuales: “Hoy la gente se desespera por las tarjetas de memoria o pendrives para sacar la información del celular antes de que pase algo”. Asimismo, destacó la tendencia de actualizar equipos existentes: “Se están comprando muchas computadoras económicas con recursos limitados, entonces nos las traen para ampliar la memoria RAM o poner discos de estado sólido para mejorar el rendimiento”.

Uno de los diferenciales más destacables de RincoNerd Store es su disponibilidad horaria. Además del horario corrido de 10:00 a 18:00 horas, el comercio implementó una línea de guardia permanente. “Tenemos la línea de teléfono abierta las 24 horas a través del WhatsApp 2945-583888. Entendemos que si a un profesional se le rompe la PC y la necesita con urgencia, podemos darle un servicio express o un diagnóstico rápido”, señaló Gustavo.











M.G