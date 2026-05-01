Se cumplen 44 años del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina

La madrugada del 1 de mayo de 1982 marcó un antes y un después para la soberanía argentina. A las 4:40 horas, la paz se rompió cuando un bombardero Vulcan británico atacó la pista de Puerto Argentino, seguido por incursiones de aviones Sea Harrier. La respuesta argentina no se hizo esperar: ese día se realizaron 58 misiones de combate, de las cuales 44 fueron de ataque, logrando neutralizar el intento de desembarco británico y dañando severamente a las fragatas HMS Arrow y HMS Alacrity, además del destructor HMS Glamorgan.

"La preparación era intensa, pero nada te prepara para el momento en que el radar te avisa que el enemigo está frente a vos", recordó uno de los pilotos que participó en aquella jornada histórica. La pericia de los aviadores argentinos, que volaban a escasos metros del mar para evitar la detección de los radares enemigos, sorprendió a la tecnología de punta de la Task Force. Los mandos británicos no tardaron en expresar su respeto: "Los pilotos argentinos son muy valientes, han demostrado una capacidad de ataque que no esperábamos", confesaron fuentes militares inglesas tras los enfrentamientos.

El costo de defender el cielo patrio fue la entrega máxima de 14 efectivos. Entre los caídos se encuentran el Capitán Gustavo Argentino García Cuerva, los Primeros Tenientes Mario Hipólito González y José Leónidas Ardiles, y el Teniente Daniel Jukic, quien murió junto a sus suboficiales mientras preparaba su avión Pucará en la pista de Puerto Argentino bajo el fuego enemigo. "Esa mañana supimos que ya no éramos los mismos; el bautismo de fuego fue una mezcla de dolor por los compañeros y orgullo por cumplir con el deber", señaló un veterano durante el acto central de este 2026.

Este aniversario número 44 reafirma el compromiso de la Fuerza Aérea Argentina con la custodia de nuestro espacio aéreo. Los eventos realizados en diversas brigadas aéreas del país recordaron que el legado de 1982 sigue vivo en la formación de los nuevos cuadros, quienes mantienen la misma vocación de servicio. La hazaña del 1 de mayo no solo es una fecha en el calendario, sino el símbolo de una institución que supo enfrentar la adversidad con profesionalismo y un profundo amor por la Patria.

E.B.W.