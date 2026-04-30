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30 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Anuncian alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Chubut

El aviso rige para la noche de este jueves y se extenderá hasta la madrugada del viernes en los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut emitió una alerta amarilla por nevadas para la noche de este jueves 30 de abril, la cual se extenderá durante la madrugada del viernes 1 de mayo en sectores específicos de la región cordillerana.

 

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas que serán afectadas por el fenómeno son la cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. En el caso particular de Cushamen, las nevadas persistirán hasta la madrugada del viernes.

 

Detalles de las condiciones meteorológicas

 

El informe técnico detalla los siguientes parámetros para el evento:

 

Acumulación de nieve: Se prevén valores entre 10 y 20 centímetros, los cuales podrían ser superados de manera puntual en las zonas más altas.

 

Zonas bajas: En las áreas de menor altitud, el fenómeno se presentaría en forma de lluvia o aguanieve.

 

Intensidad: Se esperan nevadas persistentes de variada intensidad durante el periodo mencionado.

 

El área de Protección Ciudadana recomienda a la población de la región circular con precaución ante la posible acumulación en rutas y caminos de la zona cordillerana.

 

 



M.G

 

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