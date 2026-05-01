El Bolsón celebra el Día de la Producción Local con feria, actividades y apertura de un nuevo espacio

El Día de la Producción Local en El Bolsón se celebrará este sábado 2 de mayo con una feria sobre calle Onelli, en el predio de la Feria Franca, donde participarán productores, emprendedores y distintos colectivos vinculados a la actividad. La jornada se desarrollará de 11 a 16 horas y contará con actividades abiertas para vecinos y visitantes.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Producción y Empleo junto a la Comunidad Emprendedora, surge a partir de una ordenanza del Concejo Deliberante que estableció la fecha para reconocer y promover el trabajo local.

Una jornada para visibilizar el trabajo productivo

Eimi Lecce, Directora de Producción, Agroecología y Turismo de El Bolsón, señaló que el objetivo es generar un espacio de encuentro y dar a conocer lo que se produce en la localidad y en la Comarca Andina. Durante la jornada habrá feria, propuestas culturales, espacios para infancias y la participación de distintos emprendimientos.

Además, productores y productoras brindarán charlas para compartir cómo desarrollan sus actividades, desde la producción primaria hasta la elaboración de alimentos con valor agregado, como conservas y harinas.

“La idea es encontrarnos, visibilizar y motorizar el sector productivo”, explicó Eimi Lecce durante la presentación.

Inauguración de un nuevo local en la Feria Franca

Uno de los anuncios centrales fue la apertura de un nuevo espacio dentro del predio. Se trata del Mercadito Agroecológico de Montaña, un local que ofrecerá productos elaborados por productores de la zona, incluyendo aquellos que se realizan en la cocina comunitaria municipal del barrio Los Cipreses.

El espacio funcionará dentro de las galerías de la Feria Franca y buscará fortalecer la comercialización de productos de pequeña y mediana escala.

Según adelantó Máximo Malaurie, referente de la Red de Productores Agroecológicos de la Comarca Andina (REPACA), el Mercadito abrirá varios días a la semana durante la temporada baja, con horarios que serán informados próximamente.

Máximo contó que la propuesta de REPACA reúne a familias de distintos puntos de la Comarca, desde El Manso hasta Lago Puelo. En total, señaló que participan alrededor de 50 familias y más de 15 emprendimientos, con producción agroecológica en diversas escalas.

En ese marco, remarcó la importancia de sostener la producción local en un contexto complejo, y de generar espacios que permitan fortalecer la comercialización y el vínculo directo con los consumidores.

Participación de emprendedores y proyección a futuro

La Comunidad Emprendedora de El Bolsón también será parte de la jornada, con la participación de entre 40 y 50 emprendimientos. Karina Bocca, referente de este colectivo, indicó que la feria del sábado será una experiencia con la intención de sostener actividades similares durante el invierno.

Además, subrayó la importancia de contar con espacios para el desarrollo de estas propuestas, y valoró la posibilidad de articular con otros sectores y colectivos productivos.

Productores agroecológicos

Desde la Feria Natural de la Comarca, Marina Rival remarcó el rol de la producción agroecológica sostenida durante todo el año y la participación en la jornada del sábado. “Somos familias de productores agroecológicos, funcionamos de lunes a sábado, de 10 a 14 horas, durante todo el año”, explicó. En ese sentido, señaló que acompañarán la propuesta extendiendo el horario hasta las 16 y sumando a otros grupos y nodos productivos de la zona.

También remarcó el valor del espacio más allá de la comercialización. “No es solamente para encontrar alimentos saludables, sino también para encontrarnos”, expresó, y subrayó la importancia de la Feria Franca como punto de encuentro en la localidad.

Además, celebró la apertura de un nuevo espacio vinculado a la producción agroecológica, en el marco de una jornada que definió como “más que una fiesta”.

O.P.