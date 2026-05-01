Felipe Roberts y Bautista Hernández Díaz clasificaron para las Semifinales del Nacional de Escalada

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Los deportistas del Club Andino Esquel, Felipe Roberts y Bautista Hernández Díaz, lograron meterse en los primeros veinte escaladores y estarán presente mañana en la fase de Semifinales del Campeonato Argentino de Escalada Deportiva, categoría U19, que se lleva a cabo en el Club Andino Esquel.

Felipe Roberts se ubicó en el puesto 16 de la etapa clasificatoria, lograron TOP en el primer Boulder con un puntaje de 24,6, en tanto en las cuatro etapas restantes solo pudo hacer ZONA logrando un puntaje total de 63,7.

Por su parte, Bautista Hernández Diaz, logró meterse en semifinales alcanzando el puesto 20 con un puntaje total de 54,2.

Bautista, al igual que Felipe, solo pudo hacer TOP en el primer Boulder con un puntaje de 24,5, en tanto en el resto de las estaciones solo pudo hacer ZONA, a excepción del Boulder 4 que no sumó puntos.

Quien terminó como líder en la etapa clasificatoria ha sido Amiel Mariño Reviol (Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada) quien logró un puntaje total de 123,9; apenas dos décimas por delante de su compañero de equipo Augusto Antonietti.

En tanto, el tercer lugar en la fase clasificatoria, ha sido para Jerónimo Capurro, representante del Club Andino Lago Argentino quien logró un puntaje de 123,7.

Por el lado de las mujeres, tomaron parte un total de once competidoras en la categoría U19 (clasificaron todas a las semifinales de mañana) pero hay que remarcar lo parejo de los primeros cinco puestos, ya que entre la primera y la quinta escaladora hubo apenas una diferencia de 1,4 en la clasificación final.

La líder de la etapa clasificatoria ha sido Francisca Domínguez (Club Andino Lago Argentino), con un puntaje de 124,7; apenas una décima por delante de Pilar Rocca Mustapich (Club Andino Ushuaia).

Por otra parte, en la tarde de hoy se llevará a cabo la etapa clasificatoria en la categoría U17, donde participarán Agustín Sebastián Williams Lewis (a partir de las 17.15hs), además de Guadalupe Lobos (16.15hs), Sofía Balercia (16.20hs) y Martina Suárez (16.45hs).

Recordemos que están tomando parte un total de 84 competidores, tanto en la categoría U17, como en la U19, representando a un total de 11 clubes, perteneciente a nueve provincias argentinas.

Señalemos además las semifinales se llevarán a cabo en la jornada de mañana, en tanto el domingo será el momento de las finales, remarcando además que la entrada es libre y gratuita.