Dieciséis allanamientos en Comodoro por doble crimen

La ciudad de Comodoro Rivadavia fue escenario de un despliegue policial de gran escala durante la madrugada de este viernes. Bajo la coordinación de la División Policial de Investigaciones, se realizaron dieciséis allanamientos simultáneos en diversos barrios de la zona norte y sur, tales como Saavedra, Castelli, Divina Providencia, Pietrobelli, Abel Amaya y Ñaco. El objetivo principal de estas acciones fue avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio cometido hace poco más de una semana en la intersección de las calles Vuelta de Obligado y La Prensa.

El episodio violento que dio origen a la causa ocurrió cuando las víctimas se encontraban dentro de un Peugeot 206 y fueron atacadas con al menos trece disparos desde otro automóvil. La labor de inteligencia criminal, que contempló el análisis de cincuenta cámaras de seguridad y la toma de testimonios clave, permitió que la Justicia autorizara los procedimientos ejecutados a partir de las seis de la mañana. Durante las inspecciones, los efectivos lograron incautar armas cortas y largas, un chaleco antibalas, inhibidores de señal, más de ochocientas municiones y un vehículo Volkswagen Vento que no poseía chapa patente.

En cuanto a las detenciones vinculadas directamente con el caso, la policía capturó a dos hombres de 28 y 30 años, señalados como los presuntos coautores del hecho. Ambos se encuentran alojados en la Comisaría Tercera mientras aguardan la correspondiente audiencia de control. Sin embargo, el operativo también arrojó un resultado adicional de relevancia para otra causa judicial pendiente en la ciudad petrolera.

En medio de los registros domiciliarios, el personal policial logró dar con un joven de 20 años que tenía un pedido de captura vigente desde finales del año pasado. Se lo vincula con el homicidio de Ariel Cardozo, ocurrido en octubre de 2025 en una estación de servicio céntrica. De esta manera, el procedimiento conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal derivó en el retiro de circulación de tres personas vinculadas a hechos de extrema gravedad.

E.B.W.