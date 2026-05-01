Adorni retoma las conferencias tras su informe en el Congreso

Luego de casi dos meses de silencio y tras haber cumplido con su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni se prepara para retomar el contacto diario con la prensa acreditada en Casa Rosada. La medida, avalada por el presidente Javier Milei, marca una nueva etapa en la estrategia oficialista que busca darle mayor fluidez a la comunicación gubernamental tras semanas de hermetismo.

Fuentes oficiales confirmaron que el informe brindado el miércoles pasado en el Congreso fue considerado un punto de inflexión. El funcionario se mostró satisfecho con su desempeño durante las más de seis horas de sesión y desde su entorno indicaron que Manuel cree que comunicar es importante y quiere darle la bienvenida a los acreditados.

La vuelta a la sala de conferencias del primer piso de Balcarce 50 también implica el levantamiento de las restricciones de ingreso para los periodistas, una situación que se había tensado en los últimos días por orden del Ejecutivo. En el Gobierno consideran que Adorni es la cara de la gestión y que su regreso al atril es fundamental para defender la línea discursiva de la administración nacional.

A pesar de los cuestionamientos opositores y las causas judiciales en trámite, el respaldo del Presidente hacia su ministro coordinador es total. Al salir de la Cámara de Diputados, el propio Milei se refirió a la situación patrimonial de su funcionario y aseguró que el caso está cerrado, manifestando su apoyo absoluto ante las consultas de los medios de comunicación.

E.B.W.