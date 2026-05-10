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10 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Alimentos: consultoras registran estabilidad de precios en el inicio de mayo

Relevamientos privados mostraron leves variaciones en alimentos y bebidas durante la primera semana del mes. Aunque hubo diferencias en las mediciones, coinciden en una desaceleración respecto a abril.
Por Redacción Red43

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Los precios de los alimentos y bebidas comenzaron mayo con pocos movimientos, según distintos relevamientos privados realizados durante la primera semana del mes. Aunque las consultoras registraron diferencias —algunas marcaron leves bajas y otra una pequeña suba—, todas coincidieron en que no hubo cambios significativos.

 

Mientras algunas mediciones reflejaron una mínima caída en productos de la canasta básica, otra detectó un aumento moderado. Sin embargo, los porcentajes fueron bajos y mostraron un escenario de mayor estabilidad en comparación con las últimas semanas de abril, cuando los alimentos habían registrado aumentos sostenidos.

 

Entre los rubros que mostraron variaciones se encontraron verduras y carnes, con bajas en algunos casos, mientras productos de almacén registraron leves incrementos.

 

Este comportamiento se da luego de señales de desaceleración de la inflación general durante abril y alimenta expectativas de un arranque de mayo más moderado. No obstante, analistas advierten que factores como los aumentos en tarifas de transporte y gas, además del contexto internacional, podrían impactar en los precios durante las próximas semanas.

 

 

 

 

R.G

 

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