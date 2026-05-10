La Keipon Fest continúa este domingo con música, gastronomía y actividades en Dolavon

Luego de una primera jornada con música y actividades culturales, la Keipon Fest continúa este domingo en Dolavon con una nueva programación de espectáculos, gastronomía y propuestas recreativas. La tradicional Fiesta del Capón se desarrolla entre las 12:00 y las 20:00 hs, convocando a vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia.



El evento ofrece una variada agenda que incluye shows en vivo de artistas locales y regionales, concurso de asadores, feria de emprendedores, artesanos y productores, además de un amplio patio gastronómico con platos elaborados con capón, cerveza artesanal y tragos.



La celebración, una de las más representativas de la localidad, busca combinar tradición, producción local y entretenimiento en un espacio pensado para toda la familia.



La entrada general tiene un valor de 5 mil pesos, mientras que los vecinos de Dolavon abonan 2 mil pesos. Jubilados y personas con discapacidad ingresan de manera gratuita. Además, docentes, auxiliares, administrativos y trabajadores de la educación y la salud pueden acceder sin costo presentando recibo de sueldo.

R.G