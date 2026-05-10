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Por Redacción Red43

La Banda Militar Malvinas interpretará el Himno Nacional en el centro de Esquel

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” invitó a la comunidad a participar de una jornada patriótica el lunes 11 de mayo, con dos presentaciones abiertas y entrega de escarapelas.
Por Redacción Red43

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En el marco de una propuesta abierta a toda la comunidad, el Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” convocó a vecinos, instituciones y visitantes a participar de un encuentro patriótico que tendrá como momento central la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de la Banda Militar Malvinas.

 

La actividad se llevará a cabo este lunes 11 de mayo en el centro de Esquel y contará con dos horarios para facilitar la participación de la comunidad: una presentación será a las 10:00 y la otra a las 16:00 horas. El escenario elegido será la calle 25 de Mayo, entre Rivadavia y 9 de Julio.

 

 

 

Desde la institución militar señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro en torno a los símbolos nacionales, promoviendo el sentido de unidad y el respeto por los valores patrios. Además, durante la jornada se repartirán escarapelas entre los asistentes como gesto de identidad y amor por la bandera.

 

Las autoridades destacaron que será una ocasión especial para compartir en comunidad y reforzar el sentimiento de pertenencia, por lo que extendieron la invitación a todos los vecinos para sumarse y entonar juntos las estrofas del Himno Nacional.

 

 

 

 

R.G

 

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