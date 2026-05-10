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Por Redacción Red43

Con solo 12 años, Faustino Oro hizo historia y ya es Gran Maestro

El joven ajedrecista argentino alcanzó un logro histórico al convertirse en el segundo Gran Maestro más joven del mundo. 
Por Redacción Red43

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El ajedrez argentino vive un momento histórico gracias a la irrupción de Faustino Oro. Con apenas 12 años, el joven talento logró convertirse en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, un hito que lo posiciona entre las grandes promesas del deporte a nivel mundial.

 

La consagración llegó durante el Sardinia World Chess Festival, disputado en Italia, donde el argentino dejó una actuación sobresaliente frente a jugadores de primer nivel. En la última ronda del certamen enfrentó al ruso Ian Nepomniachtchi, ex subcampeón del mundo y una de las figuras más destacadas del circuito internacional.

 

Aunque el encuentro terminó en derrota luego de 55 movimientos, el desempeño de Oro fue ampliamente valorado por haber sostenido una partida muy disputada frente a un rival de enorme jerarquía. El joven argentino logró mantenerse competitivo y solo cedió ante la experiencia del número 11 del ranking mundial.

 

Un día antes, el prodigio nacional ya había asegurado la tercera y última norma necesaria para alcanzar el título de Gran Maestro, concretando así un objetivo histórico. Finalizó el torneo con 6 puntos sobre 9 posibles, una performance de 2629 Elo y una suma de 11,4 puntos en el ranking internacional.

 

El logro de Faustino no solo confirma su enorme proyección, sino que también abre una nueva etapa de expectativa para el ajedrez argentino, que vuelve a ilusionarse con tener un representante entre la élite mundial.

 

 

 

R.G

 

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