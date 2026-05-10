El Gobierno reestructuró el Ministerio de Seguridad y creó nuevas áreas estratégicas

El Gobierno nacional oficializó una amplia reorganización del Ministerio de Seguridad Nacional a través del Decreto 327/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida actualiza el organigrama vigente desde 2019 e introduce cambios en distintas áreas del organismo, con el objetivo de reorganizar funciones y mejorar el funcionamiento operativo.

La normativa, firmada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, redefine competencias en secretarías y subsecretarías, además de incorporar nuevas dependencias vinculadas a la formación de las fuerzas federales, la cooperación internacional y el sistema penitenciario.

Entre las principales novedades figura la creación de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional, que tendrá bajo su órbita áreas relacionadas con la capacitación, el desarrollo profesional y la carrera del personal de seguridad.

A su vez, se incorporará la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, encargada de coordinar el ingreso, entrenamiento y formación de integrantes de las fuerzas federales. También se sumarán espacios dedicados a la cooperación internacional y al vínculo con organismos de financiamiento.

La reestructuración también modifica funciones de la Secretaría de Seguridad Nacional y de las subsecretarías de Intervención Federal y Despliegue Territorial, con el objetivo de reforzar la articulación entre Nación, provincias y otros organismos.

En paralelo, el Ejecutivo fortaleció el rol de la Subsecretaría de Articulación Federal, ampliando herramientas de coordinación del Consejo de Seguridad Interior y del Comité de Crisis para mejorar el trabajo conjunto entre fuerzas federales y provinciales.

Dentro de los cambios también aparecen nuevas áreas vinculadas al sistema penitenciario federal. Una de ellas es la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que tendrá a cargo el seguimiento de personas monitoreadas mediante tobilleras electrónicas.

Además, se creó la Dirección Nacional de Modernización del Sistema y de la Arquitectura Penitenciaria, enfocada en evaluar el estado de las cárceles federales y planificar nuevas obras o ampliaciones de infraestructura.

Otra de las incorporaciones es la Dirección Nacional de Reinserción Social, destinada a desarrollar programas para facilitar la reintegración social y laboral de personas privadas de la libertad una vez cumplidas sus condenas.

La medida también amplía competencias de la Secretaría de Coordinación Administrativa, sumando tareas relacionadas con el bienestar, la salud física y mental del personal de seguridad y de sus familias.

Finalmente, el decreto establece cambios en áreas de auditoría, logística, tecnología, comunicación y asuntos jurídicos, además de reasignaciones dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Según se informó, la nueva estructura ya se encuentra en vigencia y será financiada con recursos ya asignados al Ministerio de Seguridad Nacional.

R.G