11°
11° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 10 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 policiales #Esquel
10 de Mayo de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Tres detenidos tras agredir a policías en un boliche de Esquel

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en un local bailable sobre calle Roca. Una empleada policial resultó lesionada y los involucrados quedaron detenidos hasta la audiencia de control.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tres personas fueron detenidas durante la madrugada de este domingo en Esquel luego de protagonizar un incidente con personal policial en un local bailable ubicado sobre calle General Roca.

 

Según informó la Comisaría Seccional Primera, efectivos que cumplían funciones de policía adicional en el lugar detectaron a un hombre en aparente estado de ebriedad y decidieron retirarlo, impidiéndole el ingreso al establecimiento.

 

En ese contexto, el sujeto y dos mujeres que lo acompañaban reaccionaron de manera agresiva y habrían atacado al personal uniformado con golpes de puño, lo que derivó en su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

 

Como consecuencia del altercado, una empleada policial sufrió una lesión en el pómulo izquierdo. Los tres detenidos permanecerán alojados hasta la audiencia de control de detención.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tres detenidos tras agredir a policías en un boliche de Esquel
2
 Chubut: Secuestran mercadería de contrabando valuada en $1.300 millones
3
 Marisa Gómez, la docente que encontró en la escritura una nueva forma de enseñar
4
 Senderismo Esquel: Descenso por el Cerro 21 con vistas únicas de la ciudad
5
 La Banda Militar Malvinas interpretará el Himno Nacional en el centro de Esquel
1
 El Gobierno reestructuró el Ministerio de Seguridad y creó nuevas áreas estratégicas
2
 La Universidad del Chubut abre un curso de arbitraje junto a la AFA
3
 YPF analiza una nueva suba en los combustibles tras el fin del esquema de contención
4
 La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel entregó un electrocardiógrafo pediátrico
5
 Tres detenidos tras agredir a policías en un boliche de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -