Tres detenidos tras agredir a policías en un boliche de Esquel

Tres personas fueron detenidas durante la madrugada de este domingo en Esquel luego de protagonizar un incidente con personal policial en un local bailable ubicado sobre calle General Roca.

Según informó la Comisaría Seccional Primera, efectivos que cumplían funciones de policía adicional en el lugar detectaron a un hombre en aparente estado de ebriedad y decidieron retirarlo, impidiéndole el ingreso al establecimiento.

En ese contexto, el sujeto y dos mujeres que lo acompañaban reaccionaron de manera agresiva y habrían atacado al personal uniformado con golpes de puño, lo que derivó en su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

Como consecuencia del altercado, una empleada policial sufrió una lesión en el pómulo izquierdo. Los tres detenidos permanecerán alojados hasta la audiencia de control de detención.

R.G