11°
11° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 10 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43
10 de Mayo de 2026
|
Por Redacción Red43

YPF analiza una nueva suba en los combustibles tras el fin del esquema de contención

La petrolera estatal definirá esta semana junto al resto del sector si aplica nuevos aumentos en naftas y gasoil, luego de mantener congelados los precios durante 45 días pese al alza internacional del petróleo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

YPF analizará esta semana junto al resto de las petroleras si vuelve a aumentar el precio de los combustibles, tras el vencimiento del esquema de contención aplicado para amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo.

 

La definición se tomará este lunes, mientras se acerca el final del llamado “buffer” de precios, vigente hasta el 15 de mayo, que permitió mantener relativamente estables los valores en surtidores durante 45 días.

 

Aunque en los últimos días el precio internacional del petróleo mostró una baja, el barril continúa en niveles elevados y el sector da por probable nuevos ajustes en naftas y gasoil. Actualmente, llenar un tanque ya supera los $100.000 en gran parte del país.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tres detenidos tras agredir a policías en un boliche de Esquel
2
 Chubut: Secuestran mercadería de contrabando valuada en $1.300 millones
3
 Marisa Gómez, la docente que encontró en la escritura una nueva forma de enseñar
4
 Senderismo Esquel: Descenso por el Cerro 21 con vistas únicas de la ciudad
5
 La Banda Militar Malvinas interpretará el Himno Nacional en el centro de Esquel
1
 El Gobierno reestructuró el Ministerio de Seguridad y creó nuevas áreas estratégicas
2
 La Universidad del Chubut abre un curso de arbitraje junto a la AFA
3
 YPF analiza una nueva suba en los combustibles tras el fin del esquema de contención
4
 La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel entregó un electrocardiógrafo pediátrico
5
 Tres detenidos tras agredir a policías en un boliche de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -