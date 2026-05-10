YPF analiza una nueva suba en los combustibles tras el fin del esquema de contención

YPF analizará esta semana junto al resto de las petroleras si vuelve a aumentar el precio de los combustibles, tras el vencimiento del esquema de contención aplicado para amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo.

La definición se tomará este lunes, mientras se acerca el final del llamado “buffer” de precios, vigente hasta el 15 de mayo, que permitió mantener relativamente estables los valores en surtidores durante 45 días.

Aunque en los últimos días el precio internacional del petróleo mostró una baja, el barril continúa en niveles elevados y el sector da por probable nuevos ajustes en naftas y gasoil. Actualmente, llenar un tanque ya supera los $100.000 en gran parte del país.

R.G