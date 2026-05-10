La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel entregó un electrocardiógrafo pediátrico

La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel concretó la entrega de un nuevo electrocardiógrafo equipado con cables precordiales pediátricos, destinado a fortalecer la atención médica y el diagnóstico cardiovascular en el centro de salud.

La inversión realizada fue de $1.700.000 y permitirá contar con una herramienta clave para registrar la actividad eléctrica del corazón, un estudio fundamental para detectar y monitorear distintas afecciones cardíacas.

Desde la entidad destacaron que el equipamiento tendrá un rol especialmente importante en la atención de pacientes pediátricos, ya que facilitará controles específicos y diagnósticos más precisos en niños.

Además, remarcaron que continúan acompañando al Hospital Zonal Esquel con la incorporación de insumos y tecnología médica que contribuyan a mejorar la calidad de atención y el cuidado de los pacientes de la comunidad.

R.G