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Por Redacción Red43

La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel entregó un electrocardiógrafo pediátrico

La institución incorporó un nuevo equipo para el área de salud con una inversión de $1.700.000. El dispositivo permitirá mejorar controles y diagnósticos cardíacos, especialmente en niños.
Por Redacción Red43

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La Cooperadora del Hospital Zonal Esquel concretó la entrega de un nuevo electrocardiógrafo equipado con cables precordiales pediátricos, destinado a fortalecer la atención médica y el diagnóstico cardiovascular en el centro de salud.

 

La inversión realizada fue de $1.700.000 y permitirá contar con una herramienta clave para registrar la actividad eléctrica del corazón, un estudio fundamental para detectar y monitorear distintas afecciones cardíacas.

 

 

 

Desde la entidad destacaron que el equipamiento tendrá un rol especialmente importante en la atención de pacientes pediátricos, ya que facilitará controles específicos y diagnósticos más precisos en niños.

 

Además, remarcaron que continúan acompañando al Hospital Zonal Esquel con la incorporación de insumos y tecnología médica que contribuyan a mejorar la calidad de atención y el cuidado de los pacientes de la comunidad.

 

 

 

 

R.G

 

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