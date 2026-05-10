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10 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Jóvenes promesas del atletismo provincial participaron de una jornada formativa en Esquel

En el marco del programa de detección y desarrollo de talentos deportivos que impulsa Chubut Deportes
Por Redacción Red43

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Jóvenes atletas de distintos puntos de la provincia, que fueron detectados en los Juegos Comunales, participaron de una intensa jornada de entrenamiento en la pista del estadio municipal de Esquel.

 

Tomaron parte de la actividad las jóvenes promesas Luciana Guzmán y Leila Huenchupán, de Corcovado; Isabella Gonzalo, de Gobernador Costa; y Thiago Pacheco, de Gastre.

 

La capacitación estuvo a cargo de la profesora Adriana Garzón, junto a un equipo de colaboradores entre ellos Olivia Conesa.

 

 

Durante la jornada del sábado, los atletas trabajaron aspectos técnicos vinculados a las pruebas de velocidad, como ser la partida y la postura corporal en carrera, entre otros conceptos fundamentales para su desarrollo deportivo.

 

La actividad contó además con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el gerente cordillerano Lucas De Godos; y el profesor Miguel Reyes.

 

“Esto es lo que soñamos: que chicos y chicas de toda la provincia tengan la posibilidad de crecer en el deporte y acceder a herramientas técnicas que potencien su desarrollo, con un Estado presente acompañando ese camino”, expresó Milton Reyes.

 

 

Al finalizar el entrenamiento, Garzón mantuvo un encuentro con los atletas y sus familias para dialogar sobre el proceso formativo, los cuidados físicos y las distintas etapas de preparación deportiva.

 

Desde Chubut Deportes también destacaron el esfuerzo de las familias que viajaron especialmente hasta Esquel para acompañar a los jóvenes en esta experiencia.

 

 

Los cuatro atletas fueron detectados durante los Juegos Comunales organizados por el Gobierno Provincial. “Demostraron condiciones sobresalientes y un enorme potencial que debemos seguir fortaleciendo con este tipo de acciones”, señalaron desde la organización.

 

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