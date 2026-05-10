La Municipalidad de Esquel avanza con la ejecución en el Módulo 2 del relleno sanitario

La Municipalidad de Esquel, a través de la gerencia GIRSU, continúa avanzando con importantes trabajos en la construcción del Módulo 2 del relleno sanitario, una obra fundamental para optimizar el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en la ciudad.

Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa de impermeabilización de la tapa del módulo, donde ya se han colocado más de 6000 metros cuadrados de membranas especiales, compuestas por una capa inferior de bentonita y una superior de polietileno, garantizando altos estándares de protección ambiental y seguridad en la disposición de residuos.

Desde el área técnica se informó que resta únicamente una fracción para completar la primera etapa de impermeabilización, lo que refleja un desarrollo muy positivo dentro de los plazos previstos.

Este proyecto representa una inversión estratégica para Esquel, permitiendo ampliar la capacidad operativa de la planta y consolidar políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente y la gestión responsable de residuos.

R.G