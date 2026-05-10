Esque fue sede de la 51° edición de la Copa Itaya de karate

La ciudad de Esquel vivió este sábado una jornada histórica con la realización de la 51° edición de la Copa Itaya de Karate Do Shotokan, uno de los torneos más importantes y tradicionales del país, que por primera vez se desarrolló en nuestra ciudad.

El gimnasio municipal fue escenario de un evento de primer nivel que reunió a más de 200 competidores provenientes de distintos puntos de Argentina: Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Capital Federal, Gran Buenos Aires, Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, consolidando a Esquel como una plaza cada vez más fuerte para la realización de grandes eventos deportivos nacionales.

La competencia contó con 38 categorías, tanto femeninas como masculinas, divididas por edades desde los 15 años en adelante, en las modalidades Kata (formas) y Kumite (combate).

Uno de los momentos más destacados del certamen fue la presencia del Sensei Mitsuo Inoue, reconocido como uno de los máximos referentes del karate a nivel sudamericano, quien estuvo a cargo de la fiscalización del torneo.

En representación local, volvió a destacarse la actuación de Sofía Mera García, deportista de la Escuela Municipal de Karate, quien logró defender exitosamente los dos títulos nacionales obtenidos en la edición número 50 disputada el año pasado en Chaco.

La Copa Itaya fue declarada de interés municipal y contó con la presencia de importantes autoridades y funcionarios, entre ellos el intendente Matías Taccetta; el presidente del Honorable Concejo Deliberante Rubén Álvarez; el presidente de la Asociación Andina de Karate Do Shotokan Luis Millahuala; la diputada provincial Karina Otero; el presidente de Chubut Deportes Milton Reyes; la gerenta regional Alejandra Ibrahim; el secretario de Turismo, Cultura y Deporte Walter Torres; el subsecretario de Deportes Hernán Maciel y el director de Deportes Roberto Fúsiman.

Desde la organización remarcaron el acompañamiento constante de la Municipalidad de Esquel, destacando el apoyo y la gestión del intendente como factores fundamentales para que la ciudad haya sido elegida sede de esta histórica edición.

La realización de este tipo de competencias continúa fortaleciendo el posicionamiento de Esquel como Capital del Turismo Deportivo, impulsando no solo el crecimiento de las distintas disciplinas, sino también un importante movimiento turístico, económico y comercial para toda la ciudad.

La gran convocatoria y el nivel organizativo demostrado durante esta edición de la Copa Itaya ratifican el lugar que ocupa Esquel dentro del calendario nacional de eventos deportivos, gracias al trabajo conjunto entre instituciones, deportistas y el acompañamiento permanente del municipio.

R.G