Taccetta impulsa el desarrollo de un parque fotovoltaico en el Parque Industrial

El intendente Matías Taccetta conovcó a su despacho a emprendedores locales interesados en instalarse en el Parque Industrial para llevar adelante un innovador proyecto de parque fotovoltaico destinado a la producción de energía solar.

Durante el encuentro, el intendente dialogó con los emprendedores acerca de los beneficios previstos para las primeras empresas que se radiquen en el predio, en el marco de la política de impulso a las producciones intensivas que promueve la gestión municipal. Asimismo, se avanzará en la cesión de un terreno en comodato para concretar esta importante inversión local.

El proyecto contempla la instalación de paneles solares para la generación de energía renovable, lo que representará un paso significativo hacia el desarrollo sustentable, la diversificación productiva y la generación de nuevas oportunidades para Esquel.

“Para nosotros es fundamental poner en valor y en funcionamiento el Parque Industrial, porque significa generar condiciones reales para que emprendedores y empresas locales puedan crecer, invertir y generar empleo en nuestra ciudad”, expresó el intendente Taccetta.

Asimismo, remarcó que “este tipo de iniciativas son las que queremos para Esquel: proyectos innovadores, sostenibles y desarrollados por jóvenes de nuestra comunidad que apuestan al crecimiento local”.

“Estamos trabajando para que el Parque Industrial deje de ser una promesa y se convierta en una realidad concreta, con inversiones, producción y desarrollo para el futuro de Esquel”, agregó.

R.G